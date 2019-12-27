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ملخص لمسات محمد صلاح أمام ليستر سيتي

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 01:02 ص
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محمد صلاح
محمد صلاح
محمد مرعي
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حصل النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول، على تقييم متوسط، بعد مُشاركته في مباراة ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحسم فريق ليفربول مواجهة الثعالب برباعية نظيفة، في المُباراة التي جمعتهما على ملعب "كينج باور"، ضمن لقاءات الجولة التاسعة عشر من البريميرليج.

وشارك صلاح في المُباراة كأساسي، ولعب لمدة 70 دقيقة، وخرج في الشوط الثاني، وشارك ديفوك أوريجي بدلًا منه.

وحصل صلاح على 7.1 من 10، وهو سادس أعلى تقييم في المباراة، وفقًا لشبكة " sofascore" العالمية.

وأوضحت الشبكة، أنّ صلاح سدد ثلاث مرات على المرمى، ولكن الثلاث تسديدات كانت خارج الثلاث خشبات


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محمد صلاح محمد شحرور ليفربول الدوري الان

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