المدبر البطريركي للكلدان يترأس احتفالات الميلاد بحضور سياسي وديني مميز

ترأس جناب الأب بولس ساتي، المدبر البطريركي لإيبارشية القاهرة ورئيس الطائفة الكلدانية في مصر، بمشاركة الأب مايكل سليم المستشار الرعوي للإيبارشية، قداس ليلة الميلاد في كاتدرائية وبازليك العذراء سيدة فاتيما للكلدان، وذلك وسط حضور كثيف للمؤمنين وتفاعل رائع مع القداس.





وشاركت وفوداً من القيادة السياسية والدينية من مشيخة الأزهر الشريف، والكنيسة الأرثوذكسية، في الاحتفال، حيث أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي مندوباً عنه وهو اللواء منتصر سعيد، وأوفد وزير الداخلية السيد محمود توفيق مندوبين عنه هما: اللواء هشام يحيى ناصر وسيادة اللواء حسن الشرقاوي، بالإضافة لوفد قطاع حقوق الإنسان في وزارة الداخلية برئاسة اللواء عصام عرفان، واللواء منال عاطف، والعقيد شريف القليوبي، والملازم أول آلاء سيد عمر والملازم اول جيهان ناصر.





وحضر من مجلس النواب، النائب اللواء حمدي بخيت من دائرة مدينة نصر، كما حضر في قداس الميلاد الصباحي النائب مدحت الشريف عن دائرة مصر الجديدة والنزهة، وأرسل النائب عبد الرحيم علي عن دائرة الدقي مندوبين عنه بسبب سفره، وهم المستشار ماجد منجد عبد العزيز، القاضي بمجلس الدولة وحرمه الدكتورة داليا عبد الرحيم علي رئيس تحرير البوابة نيوز.





من جانبه، أوفد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الآباء: أنطونيوس فهمي و موسى عطية من كنيسة ماري جرجس والأنبا أبرأئام، فيما أوفد الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة الآباء: بطرس وليم وكاراس لمعي، الدياكون أنطونيوس وصفي والأساتذة ألبرت مكرم وجورج شكري، بينما أوفدت مشيخة الأزهر كل من: الشيخ حنفي محمود السيد محمود، الشيخ أحمد محمد داوود، الشيخ عبد الرحمن رضوان ابو سيف، الشيخ عماد حمدي طه والشيخ عبد اللطيف بسيوني.





كما حضر أيضا العقيد محمد فاروق مأمور قسم النزهة ومساعده اللواء منتصر إسماعيل.





وتبادل الجميع بمقر المطرانية الحديث عن الإستقرار في مصر وحوار الأديان وتشجيع النهج المعتدل في الأديان وشجب التطرف الديني الهدام.





هذا، وأشار المدبر في عظته إلى حاجة العالم للسلام والتواضع في مجتمعنا وتشجيع سبل الحوار وبميلاد ربنا يسوع المسيح رئيس السلام في مغارة بسيطة أعطانا مثالاً بتواضعه وبرهان محبة الآب للعالم، وقد صلى المؤمنون في القداس على نية السلام في العراق ولبنان وسوريا، وفي نهاية القداس تم تبادل التهاني مع الشعب وختمت ليلة الميلاد بإستقبال المهنئين في مقر المطرانية.



