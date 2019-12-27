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"اضطراب في الملاحة.. وأمطار".. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 02:29 ص
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أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يتنبأ بحالة الطقس المتوقعة خلال الثلاثة أيام المقبلة، من يوم الجمعة الموافق 27 ديسمبر 2019، إلى يوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2019.

طقس يوم الجمعة الموافق 27 ديسمبر 2019
يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحري، قد تمتد إلى القاهرة، وتكون غزيرة على السواحل الشرقية وشمال سيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية نشطة على السواحل الشمالية، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

طقس يوم السبت الموافق 28 ديسمبر 2019
يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارًا، بارد ليلًا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وبعض مناطق من الوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

طقس يوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2019
يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والرياح تنشط على أغلب الأنحاء، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.
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