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نجمة البوب كايلي مينوج توجه رسالة للبريطانيين
الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 12:57 ص
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وجهت نجمة موسيقى البوب الأسترالية كايلي مينوج، رسالة للبريطانيين، دعتهم خلالها زيارة ”الأصدقاء في أستراليا“.
دعوة ميونج جاءت في إطار حملة سياحية انطلقت في بريطانيا في عيد الميلاد، كما تأتي في إطار حثها البريطانيين على طرح هموم السياسة جانبا بالتزامن مع احتفالات العالم.
وتدعو مينوج في الأغنية التي تؤديها في الإعلان الناس إلى التوقف عن سماع الأخبار وخلع الأحذية والاسترخاء.
وجرى بث المقطع الدعائي لأول مرة قبيل الخطاب الذي ألقته الملكة إليزابيث بمناسبة عيد الميلاد، وهو جزء من حملة جديدة لمنظمة (توريزم أستراليا) بتكلفة تصل إلى 15 مليون دولار أسترالي (عشرة ملايين دولار أمريكي). وهذا هو أكبر استثمار للمنظمة في بريطانيا منذ أكثر من عشر سنوات.
ويشارك مينوج في الحملة الدعائية التي يطلق عليها (أغنية الصداقة) عدد من المشاهير الأستراليين المعروفين في بريطانيا، وبينهم مقدم البرامج الكوميدي آدم هيلز ولاعب الكريكيت السابق شين وارن.
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