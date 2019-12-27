استشاري يكشف كيف تحمي نفسك من الإصابة بفيروس "h1n1" القاتل .. (فيديو)



وقال "حجاوي" خلال مقابلة عبر الأقمار الصناعية مع قناة "الغد"، إن انفلونزا الخنازير هى نوع من أنواع الأنفلونزا الموسمية، مشيرا إلى أنه موجود من قديم الأزل، ولكنه لم يعرف قبل عام 1918، حينما حصد ما يقرب من 40 مليون شخص في هذا الوقت.



وأوضح أنه في عام 2009، تسبب الفيروس في قتل 200 ألف حالة وفاة، بالاضافة إلى إصابة الملايين من البشر، مؤكدا أن الخنزير برئ من هذا المسمى، لأن العدوى لا يمكن لها أن نتتقل من الخنازير إلى البشر.



وأشار إلى أن مؤشر الخطر من هذا الفيروس لم يتجاوز النسبة المحددة له وهى 5%، حيث أن نسبة الوفيات في أي دولة لم تصل إلى هذا الرقم، ما يؤكد أنه لا يوجد خطر كبير من انتشار هذا الفيروس.



وعن طرق الوقاية، أكد استشاري الوبائيات، أنه يجب تناول التطعيم الذي ينتج سنويا، بإشراف منظمة الصحة العالمية، ويجب وضع "مناديل" على الأنف والفم عند العطس، والكف عن التقبيل والمصافحة، ويجب عدم استخدام الأدوات الخاصة بالمرضى.



كشف الدكتور بسام حجاوي، رئيس جمعية الصحة العامة الأردنية واستشاري الوبائيات، عن طرق الوقاية من فيروس "h1n1" المعروف بأنفلونزا الخنازير.