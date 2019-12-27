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فان دايك يعلق على فوز ليفربول الكاسح أمام ليستر سيتي برباعية

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 12:47 ص
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ليفربول
ليفربول
علي نبوي
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أعرب الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع لليفربول عن سعادته البالغة عقب فوز فريقه على مضيفه ليستر سيتي بأربعة أهداف دون رد في قمة مباريات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وقال فان دايك عقب نهاية المباراة :"لقد لعبنا بشكل جيد وعلمنا أن المباراة ستكون صعبة لكن الجماهير دعمتنا وحصلنا على الفرص وسجلنا أهدافًا رائعة في اللقاء".

وأضاف :"عليك أن تلعب بشكل جيد وبشجاعة وتستغل المساحات وكان علينا أن نقدم كل ما لدينا من أجل تحقيق الفوز".

وزاد :"كنا نستقبل أهدافاً ساذجة بالماضي لكن تحسنا الآن وأصبحنا نُدافع بشكل أفضل وأقوى".

وأشار :"لايجب أن نشعر بأننا لا نُوقف، علينا أن نكون مركزين جداً ونسترجع طاقتنا ونفكر بالمباريات القادمة لدينا والأهم هو ألا نستقبل أي أهداف".
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