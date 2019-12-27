الكشف عن سر جديد صادم في حياة هيثم أحمد زكي لأول مرة بعد وفاته

كشف الإعلامي محمد الغيطي، عن تعرض الراحل هيثم أحمد زكي تعرض لموقف وقت اندلاع ثورة 25 يناير، كانون الثاني 2011، اضطر بسببه للاختفاء لمدة ما يقرب العام وذلك بحسب رواية الفنانة عفاف شعيب له.





وقال الغيطي في برنامجه على فضائية "الحدث اليوم" إن هيثم أحمد زكي، كان لديه مسدسًا ورثه عن والده الراحل، الفنان أحمد زكي، ولكن سرق منه في فترة ثورة يناير، وتم تنفيذ به عملية قتل في صعيد مصر.





وأشار إلى أنه بسبب الحادثة رفعت قضية ضد هيثم أحمد زكي، الأمر الذي اضطره للبقاء متخفيا حتى يتم القبض على الجاني الحقيقي.



