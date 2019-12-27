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تونس تكرم مهدي عياشي بعد فوزه بلقب "ذا فويس5" (صور)

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 12:20 ص
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بوابة الفجر
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كرمت تونس مواطنها مهدي عياشي، نجم الموسم الخامس من برنامج المسابقات الشهير "ذا فويس" بعد حصده اللقب هذا الموسمز

وكرم وزير الشؤون الثقافية بتونس محمد زين العابدين، مهدي عياشي، وأهدى له الدرع الوطني للثقافة.

وتوج التونسي مهدي عياشي، السبت الماضي، بلقب "أحلى صوت في العالم العربي"، ضمن الموسم الخامس من برنامج "ذا فويس - أحلى صوت" لاكتشاف المواهب، الذي تقدمه شبكة تلفزيون "إم بي سي" التلفزيونية السعودية.

واختار الجمهور عياشي ضمن ثلاثة متسابقين آخرين تنافسوا على الوصول إلى المرحلة النهائية في الموسم الخامس من البرنامج.

وانتزع عياشي المرتبة الأولى في البرنامج الفني الذي يحظى بنسبة متابعة عربية عالية. وبجانب اللقب تشمل جائزة عياشي إنتاج ألبوم غنائي من شركة بلاتينيوم ريكوردز السعودية.
تونس تكرم مهدي عياشي بعد فوزه بلقب "ذا فويس5" (صور)
تونس تكرم مهدي عياشي بعد فوزه بلقب "ذا فويس5" (صور)
تونس تكرم مهدي عياشي بعد فوزه بلقب "ذا فويس5" (صور)
تونس تكرم مهدي عياشي بعد فوزه بلقب "ذا فويس5" (صور)
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الكلمات المفتاحية

مهدي عياشي منوعات مزيكا ذا فويس تونس

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