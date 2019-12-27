تونس تكرم مهدي عياشي بعد فوزه بلقب "ذا فويس5" (صور)





كرمت تونس مواطنها مهدي عياشي، نجم الموسم الخامس من برنامج المسابقات الشهير "ذا فويس" بعد حصده اللقب هذا الموسمز





وكرم وزير الشؤون الثقافية بتونس محمد زين العابدين، مهدي عياشي، وأهدى له الدرع الوطني للثقافة.





وتوج التونسي مهدي عياشي، السبت الماضي، بلقب "أحلى صوت في العالم العربي"، ضمن الموسم الخامس من برنامج "ذا فويس - أحلى صوت" لاكتشاف المواهب، الذي تقدمه شبكة تلفزيون "إم بي سي" التلفزيونية السعودية.





واختار الجمهور عياشي ضمن ثلاثة متسابقين آخرين تنافسوا على الوصول إلى المرحلة النهائية في الموسم الخامس من البرنامج.



