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فريدة الشوباشي: مصر تعاني من كارثة فوضى الزيادة السكانية

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 04:27 ص
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فريدة الشوباشي
فريدة الشوباشي
هدى عبدالرازق
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قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إنها شاركت مع عدد من الإعلاميين في اجتماع مع رئيس الوزراء، وكان اجتماعا رائعا، موضحة أنه ناقش كل الملفات التي تشغل الرأي العام، والمشروعات الجاري تنفيذها، وعن وعي القيادة بتوفير الكرامة الإنسانية لسكان العشوائيات.

وأشارت "الشوباشي"، خلال حوارها ببرنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إلى أن الكارثة التي تعاني منها مصر هى الفوضى في الزيادة السكانية، حيث تزداد مصر 2،5 مليون مولود سنويا، معقبة: "مفيش دولة تقدر على كدة".

وأضافت الكاتبة الصحفية، "مصر ستكون أم الدنيا مش بس قد الدنيا زي ما قال الرئيس"، مطالبة رئيس الوزراء بالتحدث إلى المواطنين لشرح الوضع لهم.
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