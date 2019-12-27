تأجيل مباريات المجموعة الثامنة بالقسم الثالث



كما تقرر ترحيل مباريات الأسبوع الثالث عشر والأخير من الدور الأول إلى السبت الموافق ١١ يناير ٢٠٢٠.



الجدير بالذكر أن المجموعة الثامنة والتي يضم أندية الغربية وكفر الشيخ يتصدر القمة فريق كفر الشيخ برصيد ٢٨ نقطة بفارق ٦ نقاط عن سمنود الذي يحتل المركز الثاني بينما يتذيل المجموعة مركز شباب الحنفي برصيد ٤ نقاط.



- المباريات التي تم ترحيلها الي الاسبوع المقبل هي :



- صيد المحلة مع الحامول

- مطوبس مع الزعفران

- كفر الشيخ مع شباس الشهداء

- سيدي سالم مع مركز شباب الحنفي

- سبورتنج كاسل مع سمنود

- دسوق مع عثماثون

- إتحاد بسيون مع بلطيم



ترتيب المجموعة الثامنة



1- كفر الشيخ 28 نقطة

2- صيد المحلة 22 نقطة

3- عثماثون 22 نقطة

4- الحامول 21 نقطة

5- سمنود 22 نقطة

6- سبورتنج كاسل 16 نقطة

7- الزعفران 15 نقطة

8- بلطيم 13 نقطة

9- شباس الشهداء 13 نقطة

12- إتحاد بسيون 10 نقاط

10 - مطوبس 9 نقاط

11 - دسوق 8 نقاط

13- -سيدي سالم 6 نقاط

14 -مركز شباب الحنفي 4 نقاط





قررت لجنة مسابقات المجموعة الثامنة للقسم الثالث، برئاسة صبحي الشوادفي تأجيل مباريات الأسبوع الثاني عشر من المسابقة والتي كان من المقرر إقامته السبت لمدة أسبوع لتقام يوم 4 من يناير بسبب سوء الأحوال الجوية.وكانت اللجنة قد أرسلت خطابا لجميع الأندية المشاركة في المسابقة لإبلاغهم بقرار التآجيل لسوء أرضية بعض الملاعب.