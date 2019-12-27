"شخصان بين الحياة والموت".. مشاجرة بالأسلحة البيضاء في كرداسة

شهد شارع السوق القديم بمركز كرداسة، شمال قطاع أكتوبر مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم؛ بسبب معاكسة شاب لإحدى الفتيات، وأخطرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة.





كانت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة تلقت إخطار من إدارة شرطة النجدة بوقوع مشاجرة بين طرفين بالأسلحة البيضاء والشوم، بشارع السوق القديم، بنطاق مركز شرطة كرداسة.





وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها وضبط طرفيها والأسلحة المستخدمة في التشاجر.





وأفاد شهود عيان، أن شاب من عائلة "شقلوب" كان يتعدى على فتاة ويتحرش بها لفظيا حال سيرها بالشارع، وكانت تعترضه دائمًا، وبمحاولته معاكستها والتحرش بها اليوم، سبته وشتمته في الشارع مما دفعه إلى صفعها على وجهها، وعلى إثر ذلك استعانت الفتاة بخالها للتشاجر معه.



