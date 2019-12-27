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"شخصان بين الحياة والموت".. مشاجرة بالأسلحة البيضاء في كرداسة

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 02:50 ص
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أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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شهد شارع السوق القديم بمركز كرداسة، شمال قطاع أكتوبر مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم؛ بسبب معاكسة شاب لإحدى الفتيات، وأخطرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة.

كانت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة تلقت إخطار من إدارة شرطة النجدة بوقوع مشاجرة بين طرفين بالأسلحة البيضاء والشوم، بشارع السوق القديم، بنطاق مركز شرطة كرداسة.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها وضبط طرفيها والأسلحة المستخدمة في التشاجر.

وأفاد شهود عيان، أن شاب من عائلة "شقلوب" كان يتعدى على فتاة ويتحرش بها لفظيا حال سيرها بالشارع، وكانت تعترضه دائمًا، وبمحاولته معاكستها والتحرش بها اليوم، سبته وشتمته في الشارع مما دفعه إلى صفعها على وجهها، وعلى إثر ذلك استعانت الفتاة بخالها للتشاجر معه.

وواصل شهود العيان أنه بعد حضور خال الفتاة وقعت مشاجرة بينه وبين الشاب، انتهت بتدخل الأهالي وفض المشاجرة، مما آثار غضب الشاب، واستعان بأصدقائه وعددًا من أفراد عائلته، وتوجهوا إلى منزل الفتاة وتجددت المشاجرة بين الطرفين، ما أسفر عن إصابة "رجل وسيدة"، تم نقلهما إلى مستشفى القصر العيني في حالة صحية خطرة.
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