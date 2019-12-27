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ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي اليوم.. فاردي في الصدارة رغم فضيحة ليستر سيتي

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 12:05 ص
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بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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انتهت منذ قليل، أحداث اليوم الأول من جولة البوكسينج داي، والتي شهدت تسع مباريات كاملة اليوم الحميس 26 ديسمبر، في إنتظار المباراة الأخيرة غداً بين ولفرهامبتون ومانشستر سيتي بملعب مولينوكس.


واختتمت مباريات اليوم بفوز عريض حققه ليفربول برباعية نظيفة على حساب مضيفه ليستر سيتي، لياوصل ليفربول مشواره المظفر للحصول على اللقب الغائب.


وشهت الجولة سقوط جديد لتشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج أمام ضيفه ساوثهامبتون بثنائية نظيفة، وتعادل أرسنال خرج قواعده أمام بورنموث 1-1 في أولى مباريات المدرب الجديد ميكيل أرتيتا.


كما حقق توتنهام فوزاً صعباً على حساب ضيفه برايتون، فيما سحق مانشستر يونايتد ضيفه نيوكاسل يونايتد برباعية مقابل هدف.


وشهدت الجولة صيام النجم الإنجليزي جيمي فاردي هداف البريمييرليج عن التهديف، بعد أن سجل في 11 مباراة متتالية مع الفريق.


كما غاب تامي أبراهام عن التهديف، ليسمح للجابوني أوباميناج باحتلال المركز الثاني خلف فاردي، ويسمح لماركوس راشفورد الذي سجل هدفاً اليوم، بمزاحمته في جدول ترتيب الهدافين.


جدول ترتيب الهدافين
1- جيمي فاردي 17 هدف
2- بيير إيمريك أوباميانج 12 هدف
3- ماركوس راشفورد 11 هدف
4- تامي أبراهام 11 هدف
5- داني إينجز 11 هدف
6- هاري كين 10 أهداف
7- محمد صلاح 9 أهداف
8- ساديو ماني 9 أهداف
9- سيرجيو أجويرو 9 أهداف
10- رحيم ستيرلنج 9 أهداف
11- تيمو بوكي 9 أهداف.

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