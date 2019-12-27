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موعد مباراة ليفربول المقبلة بعد الفوز على ليستر سيتي| مواعيد مباريات ليفربول

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 12:02 ص
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ليفربول
ليفربول
محمد الصو
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انتهت منذ قليل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، ضد ليستر سيتي، بفوز الريدز برباعية دون رد، بالمباراة التي أقيمت على ملعب كينج باور لحساب الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي.

وتقدم فيرمينيو للريدز في الدقيقة 31، قبل أن يضيف مبانى الهدف الثاني بالدقيقة 71 من ركلة جزاء، ثم عاد فيرمينيو ليحرز ثاني أهدافه والثالث لفريقه بالدقيقة 74، قبل أن يختتم أرنولد الرباعية في الدقيقة 78 من اللقاء.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد ليفربول إلى 52 نقطة في صدارة جدول الترتيب وبفارق 13 نقطة كاملة عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 39 نقطة وأقرب منافسيه.

ويرصد "الفجر الرياضي" موعد مباراة ليفربول المقبلة عقب الفوز على ليستر بالبريميرليج من خلال التقرير الآتي:-

ويستضيف ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب المدير الفني وولفرهامبتون، على ملعب أنفيلد معقل الريدز، ضمن منافسات الجولة العشرون من البريميرليج.

وتُقام مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون، يوم الأحد 29 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وكان ليفربول توج مؤخرًا بكأس العالم للأندية، بعد الفوز على فلامينجو البرازيلي بهدف دون رد، وحمل اللقب لأول مرة في تاريخه، والتي أقيمت مؤخرًا في العاصمة القطرية الدوحة.

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