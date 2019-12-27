"بالأصفر".. نانسي عجرم تشعل الإنستجرام بإطلالة شتوية

أشعلت النجمة اللبنانية نانسي عجرم موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة شتوية جديدة أنيقة سحرت بها الجمهور.



حيث ظهرت نانسي بجاكيت باللون الأصفر مطعم بالفرو ما زادها جمالًا وجاذبية، ولم تعلق على الصورة سوى بكلمة واحدة وهي "بالأصفر".



وانهالت على نانسي التعليقات عبر إنستجرام من قبل متابعيها الذين عبروا عن أعجابهم الشديد بجمالها مؤكدين على اتباعها للأزياء المحتشمة والموضة المعقولة البسيطة الغير متكلفه على عكس غيرها من النجمات.



جدير بالذكر أن نانسي عجرم كانت قد تألقت خلال الفترة الماضية بعدة إطلالات مميزة وعصرية، كما أحيت عدة حفلات غنائية ناجحة وصدحت بصوتها من خلالها وتميزت صوتًا وحضورًا وأبهرت الجمهور بوصلات غنائية ساحرة.