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ترتيب الدوري الإنجليزي اليوم| ليفربول يُغرد في الصدارة برباعية في شباك ليستر سيتي

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 11:54 م
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ليفربول
ليفربول
حسام مجدي
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استطاع نادي ليفربول الإنجليزي أن يفوز على نظيره نادي ليستر سيتي بأربعة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ملخص مباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي
وسجل أهداف نادي ليفربول الأربعة في مرمى ليستر سيتي كل من روبيرت فيرمينو في الدقيقة 31 والدقيقة 74 بالإضافة إلى جيمس ميلنر في الدقيقة 71 عن طريق ركلة جزاء وأرنولد في الدقيقة 74 لينتهي اللقاء بفوز الريدز برباعية نظيفة.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي عقب مباراة اليوم
وبهذه النتيجة يصل رصيد نادي ليفربول إلى 52 نقطة ليتستمر في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز من أصل 18 مباراة بينما يقف رصيد نادي ليستر سيتي عند 39 نقطة ليظل في المركز الثاني من أصل 19 مباراة.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز
ويستعرض موقع الفجر جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عقب مباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم كالآتي:

1- ليفربول 52 نقطة
2- ليستر سيتي 39 نقطة
3- مانشستر سيتي 38 نقطة
4- تشيلسي 32 نقطة
5- توتنهام 29 نقطة
6- شيفيلد يونايتد 29 نقطة
7- مانشستر يونايتد 28 نقطة
8- ولفرهامبتون 27 نقطة
9- كريستال بالاس 26 نقطة
10- نيوكاسل يونايتد 25 نقطة
11- أرسنال 24 نقطة
12- بيرنلي 24 نقطة
13- إيفرتون 22 نقطة
14- ساوثامبتون 21 نقطة
15- برايتون 20 نقطة
16- بورنموث 20 نقطة
17- وست هام يونايتد 19 نقطة
18- أستون فيلا 18 نقطة
19- واتفورد 13 نقطة
20- نورويتش سيتي 12 نقطة
 
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