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المخرج محمد القاضي يتعاون مع نجم الأغنية الخليجية فى "الله يسامحك عليا"

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 11:48 م
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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انتهي المخرج الشاب محمد القاضي من عملية المونتاج لكليب "الله يسامحك عليا" لنجم الأغنية الخليجية أمير عبدالله أستعداداً لطرح الكليب خلال أيام.

أغنية "الله يسامحك عليا" تم تصويرها خلال ٣ أيام تصوير بمصر مع مدير التصوير رامي عادل، والأغنية من كلمات احمد شريف والحان وتوزيع عصام كاريكا.
 
يذكر أن المخرج محمد القاضي تعاون مع عدد كبير من النجوم من بينهم شيرين ومحمد حماقي وخالد سليم إضافة الي مشاركته فى العديد من الإعلانات التجارية العديد من الماركات العالمية.
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