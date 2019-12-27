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ريا أبي راشد تخطف أنظار الجمهور بهذه الصورة

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 12:00 ص
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بوابة الفجر
لمياء علي
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شاركت الإعلامية ريا أبي راشد محبيها بصورة جديدة لها وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وتفاعل الجمهور معها بشكل كبير ولاسيما بعدما أخذت رأيهم وكتبت على الصورة قائلة: ما لون عينيك في الإضاءة أخضر أم عسلي.

جدير بالذكر أن ريا أبي راشد من أكثر المذيعات نجاحًا وتحظى بشهرة واسعة.

فقد حصلت على درجة البكالوريوس في الإقتصاد والماجستير في السينما، وتتسم بطلاقتها وتحدثها للغات المتعددة ومنها العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والإسبانية.

وبعد حصولها على درجة الماجستير، اتسعت نشاطاتها وقامت بتقديم وإعداد برنامج سكوب والذي حاورت من خلاله كبار نجوم هوليود.

ولم تكتفي بهذا القدر من النجاح، بل شاركت في مهرجان كان السينمائي وحفلات توزيع جوائز جولدن جلوب وغيرها.

كما شاركت أيضًا في تقديم مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية وضيفة شرف في الدورة الثالثة.
ريا أبي راشد تخطف أنظار الجمهور بهذه الصورة
ريا أبي راشد تخطف أنظار الجمهور بهذه الصورة
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