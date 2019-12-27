مها أحمد: "كنت بدعي ربنا ياخد ابني معايا لما أموت" (فيديو)

أشادت الفنانة مها أحمد، باحتفالية "قادرون باختلاف"، قائلة: "أنا مها أحمد أم أحمد مش مها أحمد الممثلة، وكان حلم عمري كل ما باجي أنام على المخدة بقول يارب لما تيجي تاخدني، خدني أنا وابني؛ لأن الحمل تقيل، مش تقيل عليا، ومش تقيل على جوزي، ومش تقيل على والدتي، ولكن في ناس كتير شايفة إن محدش يقدر يشيل الحمل ده عنها".



وتابعت "أحمد"، خلال تقديم برنامجها "ربع دستة ستات"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الخميس: "كان نفسي بلدي تعمل مكان كبير يساع ولادنا من ذوي الهمم، وفعلًا اتعمل في منطقة العاشر من رمضان وكان صرح كبير جدًا، كرم فيه الرئيس السيسي كل أم".



واستكملت الفنانة: "أنا سعيدة أوي إن بلدنا هتشيل عن كل أم ابنها أو بنتها لو حصلها حاجة في يوم من الأيام".

