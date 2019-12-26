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ليفربول يدمر شباك ليستر سيتي بهدفين في 4 دقائق (فيديو)

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 11:36 م
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هدف ليفربول الثالث والرابع
هدف ليفربول الثالث والرابع
محمد مرعي
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سجل نادي ليفربول هدفيين متتالين في 4 دقائق من المباراة التي تجمعه بنظيره ليستر سيتي على ملعب ووكرز ستاديوم ، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف ليفربول الثالث في الدقيقة 74 من عمر المباراة عن طريق البرازيلي روبيرتو فيرمينيو ، والهدف الرابع عن طريق ألكسندر أرنولد في الدقيقة 78 من تسديدة مباغتة للحارس الدنماركي كاسبر شمايكل.

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ليفربول رياضة الهدف الرابع الهدف الثالث الدوري الانجليزي اخبار الرياضة

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