ليفربول يدمر شباك ليستر سيتي بهدفين في 4 دقائق (فيديو)





وجاء هدف ليفربول الثالث في الدقيقة 74 من عمر المباراة عن طريق البرازيلي روبيرتو فيرمينيو ، والهدف الرابع عن طريق ألكسندر أرنولد في الدقيقة 78 من تسديدة مباغتة للحارس الدنماركي كاسبر شمايكل.





سجل نادي ليفربول هدفيين متتالين في 4 دقائق من المباراة التي تجمعه بنظيره ليستر سيتي على ملعب ووكرز ستاديوم ، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.