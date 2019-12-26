بداية الصدام.. محمد صلاح يصب غضبه على كلوب بعد استبداله (فيديو)





وقرر كلوب مدرب ليفربول سحب محمد صلاح في الدقيقة 71 من الشوط الثاني لتظهر علامات الغضب على وجه اللاعب اعتراضاً على استبداله من المباراة.









ومنح كلوب أوريجي مهاجم الفريق فرصة المشاركة على حساب محمد صلاح فيما منح ملنر فرصة المشاركة على حساب نابي كيتا.









وتقدم ليفربول بالهدف الثاني فور استبدال محمد صلاح عن طريق ركلة جزاء سجلها البديل ميلنر بعد دخوله بثواني في اللمسة الأولي له بالمباراة.