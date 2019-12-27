Advertisements
Advertisements
Advertisements

التضامن: لا نشترط أي شيء للمشاركة في معارض ديارنا

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 05:49 ص
Advertisements
شيرين علام
شيرين علام
هدى عبدالرازق
Advertisements
قالت شيرين علام، مستشار وزيرة التضامن لتطوير الصناعات الحرفية، إن معرض ديارنا يضم 400 عارض، وبه جزء مخصص للعارضين من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويستمر المعرض لمدة 21 يوم.

وأشارت "علام"، خلال حوارها ببرنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إلى أن التحضير للمعرض يستغرق وقت طويل، منوهة بأن دعم الوزارة لأصحاب الحرف يكون طوال العام وليس مقتصرا فقط على فترة المعارض.

وأوضحت أن إيرادات معرض ديارنا الأخير بلغت 37 مليون جنيه، مضيفا أن الوزارة تستهدف تسويق منتجات العارضين من خلال المعرض، لافتة إلى أن من يريد المشاركة في معرض ديارنا عليه تسجيل بيانه في مديريات الوزارة، ويكون صاحب منتج جيد، وليس هناك أي شروط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

توك شو التضامن اخبار

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر | نتيجة لقاء الزمالك| اهداف ماتش الزمالك

الآن

’’yalla shoot’’ بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربول "بث م

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الزمالك يتقدم بشكوي في الفيفا ضد الأهلي

منذ ساعة الا ربع

بث مباشر ليفربول| Premier League - Liverpool VS Leicester City - Live Match

منذ حوالي 10 ساعات

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر YALLA SALAH كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش ليفربول NOW

منذ حوالي 9 ساعات

يلا شوت yallakora مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر يلا كورة kora live رابط ماتش الزمالك

الآن

بداية الصدام.. محمد صلاح يصب غضبه على كلوب بعد استبداله (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

watch online| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد بث مباشر في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت live

الآن

Watch Live| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد بث مباشر في دوري ابطال افريقيا live zamalek

الآن

أقوى تصريحات السيسي عن سد النهضة: مش بنفاجئكم ولا نخوفكم

منذ يوم

live| بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو في دوري ابطال افريقيا.. yallashoot

الآن

يلا شوت "بث مباشر" SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول رابط LIVER

منذ حوالي 9 ساعات

فايلر ينقذ نجم الأهلي من مفرمة يناير بقرار استثنائي

منذ حوالي 8 ساعات

WATCH Live| بث مباشر مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري.. يلا شوت مباشر SALAH

منذ حوالي 9 ساعات

«يلا شووت بلس» مشاهدة مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول NOW جول SALAH

منذ حوالي 9 ساعات

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر يلا شوت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول الاسطورة LIVE

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

اليوم.. وزيرة التضامن تفتتح معرض ديارنا 2019

مشرف معرض "ديارنا": العام الحالي يتميز بالاختلاف (فيديو)

"والي": إطلاق استراتيجية دعم الحرف اليدوية والتراثية خلال معرض ديارنا

وزيرا "التموين" و"النقل" في ضيافة معرض "ديارنا"

وزيرة التضامن: "ديارنا" يحقق مبيعات 1,5 مليون جنيه في 5 أيام

إسعاد يونس في زيارة لمعرض ديارنا 2019 بصحبة وزيرة التضامن (صور)

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
02:16 م

يلا شوت yallakora مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر يلا كورة kora live رابط ماتش الزمالك

live| بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو في دوري ابطال افريقيا.. yallashoot

01:45 م

بداية الصدام.. محمد صلاح يصب غضبه على كلوب بعد استبداله (فيديو)

11:28 م

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر يلا شوت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول الاسطورة LIVE

09:56 م

Watch Live| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد بث مباشر في دوري ابطال افريقيا live zamalek

02:14 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status