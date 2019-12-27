التضامن: لا نشترط أي شيء للمشاركة في معارض ديارنا



وأشارت "علام"، خلال حوارها ببرنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إلى أن التحضير للمعرض يستغرق وقت طويل، منوهة بأن دعم الوزارة لأصحاب الحرف يكون طوال العام وليس مقتصرا فقط على فترة المعارض.



وأوضحت أن إيرادات معرض ديارنا الأخير بلغت 37 مليون جنيه، مضيفا أن الوزارة تستهدف تسويق منتجات العارضين من خلال المعرض، لافتة إلى أن من يريد المشاركة في معرض ديارنا عليه تسجيل بيانه في مديريات الوزارة، ويكون صاحب منتج جيد، وليس هناك أي شروط.



قالت شيرين علام، مستشار وزيرة التضامن لتطوير الصناعات الحرفية، إن معرض ديارنا يضم 400 عارض، وبه جزء مخصص للعارضين من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويستمر المعرض لمدة 21 يوم.