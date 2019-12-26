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سيرين عبدالنور تقضي أوقاتًا سعيدة مع عائلتها في المنزل (صورة)

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 11:46 م
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بوابة الفجر
لمياء علي
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شاركت الفنانة سيرين عبد النور محبيها صورة جديدة لها برفقة عائلتها الصغيرة السعيدة المكونة من زوجها وأولادها وهم يحتفلون بالكريسماس.

وأرفقت سيرين الصورة بتعليق من القلب قائلة: افضل من كل الهدايا يللي حول شجرة عيد الميلاد وجود عائلة سعيدة متعلقة ببعضها.

جدير بالذكر أن أحدث أعمال سيرين كان مسلسل "الديفا"، وهو من بطوله النجم السعودى يعقوب الفرحان والمطربة بوسي، والإعلامية السعودية مهيرة عبد العزيز ووسام فارس وعدد كبير من الممثلين العرب.

والمسلسل يتكون من 8 حلقات، ولا تتخطى كل حلقة منه 10 دقائق فقط، حيث يقدم العمل كواليس حياة الفنانين وتحركاتهم من خلال "حدوتة" تتضمن التشويق والإثارة ويجذب المشاهد له ولأحداثه المثيرة.
سيرين عبدالنور تقضي أوقاتًا سعيدة مع عائلتها في المنزل (صورة)
سيرين عبدالنور تقضي أوقاتًا سعيدة مع عائلتها في المنزل (صورة)
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