Advertisements
Advertisements
Advertisements

ترتيب هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019/2020

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 11:30 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

افتتحت مساء اليوم الخميس، منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019/2020، وشهد اليوم إقامة مباراتين في الدوري

وكانت بداية مباريات اليوم، مع نادي الرائد الذي حقق الفوز على نظيره العدالة، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب "مدينة الملك عبدالله الرياضية"، وسجل الهدف أرناود دجوم.

وخطف فريق الهلال تعادلاً صعباً من مضيفه الحزم، في الوقت القاتل، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "الرس"، وسجل هدف "الزعيم" سيباستيان جيوفينكو في الدقيقة 90، وجاء هدف أصحاب الأرض في الدقيقة 53 عن طريق منصور حمزي.

ومع بداية الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري السعودي، يتصدر النصر جدول الترتيب برصيد 26 نقطة، وفي المركز الثاني الأهلي برصيد 23 نقطة، ثم التعاون الرائد صاحب المركز الثالث برصيد 23 أيضاً.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري السعودي:
1) يتصدر لاعب نادي الهلال كارلوس إدواردو برصيد 8 أهداف.
2) ويليه لاعب الأهلي دجانيني تافاريس برصيد 7 أهداف.
3) وفي المرتبة الثالثة لاعب العدالة، كاروليس ماستينور برصيد 7 أهداف.
4) وبعد ذلك لاعب النصر عبدالرزاق حمدالله برصيد 7 أهداف.
5) ويليه لاعب الاتحاد رومارينيو برصيد 7 أهداف.
6) وبعد ذلك لاعب الهلال بافيتيمبي جوميز برصيد 6 أهداف.
7) ويأتي في المركز السابع لاعب الفيحاء، روني فرنانديز برصيد 6 أهداف.
8) وفي المرتبة الثامنة لاعب الفتح، ميتشيل تي فريدي برصيد 6 أهداف.
9) وبالمرتبة التاسعة لاعب نادي الأهلي عمر السومة برصيد 6 أهداف.
10) وفي المرتبة العاشرة لاعب نادي الحزن كارلوس ستراندبيرج برصيد 6 أهداف.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

كأس الأمير محمد بن سلمان دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الأمير محمد بن سلمان

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر | نتيجة لقاء الزمالك| اهداف ماتش الزمالك

الآن

بداية الصدام.. محمد صلاح يصب غضبه على كلوب بعد استبداله (فيديو)

منذ ساعة و نصف

بث مباشر ليفربول| Premier League - Liverpool VS Leicester City - Live Match

منذ حوالي 4 ساعات

Watch Live| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد بث مباشر في دوري ابطال افريقيا live zamalek

الآن

WATCH Live| بث مباشر مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري.. يلا شوت مباشر SALAH

منذ حوالي 3 ساعات

مُشاهدة مُباراة لِيفربُول ولِيستر سِيتي بَث مُباشر اليوم الخميس 26 | 12 | 2019 فِي الدوري الإنجليزي «هدف محمد صلاح»

منذ ساعتين و 38 دقيقة

فايلر ينقذ نجم الأهلي من مفرمة يناير بقرار استثنائي

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت yallakora مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر يلا كورة kora live رابط ماتش الزمالك

الآن

’’yalla shoot’’ بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربول "بث م

منذ ساعتين و 50 دقيقة

live| بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو في دوري ابطال افريقيا.. yallashoot

الآن

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر يلا شوت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول الاسطورة LIVE

منذ حوالي 3 ساعات

watch online| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد بث مباشر في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت live

الآن

«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول محمد صلاح اليوم live

منذ ساعتين و 26 دقيقة

يلا شوت "بث مباشر" SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول رابط LIVER

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر YALLA SALAH كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش ليفربول NOW

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا شووت بلس» مشاهدة مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول NOW جول SALAH

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

112 لاعبًا أجنبيًّا في دوري المحترفين.. وصيف هادئ لقطبَيْ العاصمة

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين والهدافين بعد فوز الهلال على الاتحاد اليوم

تعرف على ترتيب الدوري السعودي والهدافين

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد ختام الجولة السابعة

ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد نهاية مباراة الهلال والنصر 

ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد مباريات اليوم في الجولة التاسعة

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
02:16 م

يلا شوت yallakora مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر يلا كورة kora live رابط ماتش الزمالك

live| بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو في دوري ابطال افريقيا.. yallashoot

01:45 م

بداية الصدام.. محمد صلاح يصب غضبه على كلوب بعد استبداله (فيديو)

11:28 م

watch online| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد بث مباشر في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت live

02:03 م

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر يلا شوت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول الاسطورة LIVE

09:56 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status