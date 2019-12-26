ترتيب هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019/2020





افتتحت مساء اليوم الخميس، منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019/2020، وشهد اليوم إقامة مباراتين في الدوري





وكانت بداية مباريات اليوم، مع نادي الرائد الذي حقق الفوز على نظيره العدالة، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب "مدينة الملك عبدالله الرياضية"، وسجل الهدف أرناود دجوم.





وخطف فريق الهلال تعادلاً صعباً من مضيفه الحزم، في الوقت القاتل، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "الرس"، وسجل هدف "الزعيم" سيباستيان جيوفينكو في الدقيقة 90، وجاء هدف أصحاب الأرض في الدقيقة 53 عن طريق منصور حمزي.





ومع بداية الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري السعودي، يتصدر النصر جدول الترتيب برصيد 26 نقطة، وفي المركز الثاني الأهلي برصيد 23 نقطة، ثم التعاون الرائد صاحب المركز الثالث برصيد 23 أيضاً.





وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري السعودي:

1) يتصدر لاعب نادي الهلال كارلوس إدواردو برصيد 8 أهداف.

2) ويليه لاعب الأهلي دجانيني تافاريس برصيد 7 أهداف.

3) وفي المرتبة الثالثة لاعب العدالة، كاروليس ماستينور برصيد 7 أهداف.

4) وبعد ذلك لاعب النصر عبدالرزاق حمدالله برصيد 7 أهداف.

5) ويليه لاعب الاتحاد رومارينيو برصيد 7 أهداف.

6) وبعد ذلك لاعب الهلال بافيتيمبي جوميز برصيد 6 أهداف.

7) ويأتي في المركز السابع لاعب الفيحاء، روني فرنانديز برصيد 6 أهداف.

8) وفي المرتبة الثامنة لاعب الفتح، ميتشيل تي فريدي برصيد 6 أهداف.

9) وبالمرتبة التاسعة لاعب نادي الأهلي عمر السومة برصيد 6 أهداف.

10) وفي المرتبة العاشرة لاعب نادي الحزن كارلوس ستراندبيرج برصيد 6 أهداف.



