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أسعار الذهب اليوم الجمعة 27-12-2019.. والمعدن الأصفر يواصل الارتفاع

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 12:00 ص
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
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أسعار الذهب اليوم
صعدت أسعار الذهب في مستهل التعاملات اليوم الجمعة، ليواصل المعدن الأصفر الارتفاع بعد أجازة الكريسماس، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:


اسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة:

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل  584.87 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 682.36 جنيها.

سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 779.82 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم 5,459 جنيها.


اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة

ارتفعت أسعار الذهب بنحو 4 جنيهات ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل  584.87 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر682.36 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 779.82 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,459 جنيه.


أسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

763 إلى 766

عيار 22 

700 إلى 702

عيار 21

668 إلى 670

عيار 18

573 إلى 574

عيار 14

445 إلى 447

عيار 12

382 إلى 383

الاونصة

23.885 إلى 23.956

الجنيه الذهب

5,376 إلى 5,392

الكيلو

768.000 إلى 770.286

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 779.82جنيه      

 48.62 $

سعر الذهب عيار 22

 714.84جنيه

 44.57 $

اسعار الذهب عيار 21

682.36جنيه       

42.54 $

اسعار الذهب عيار 18

 584.87جنيه

36.46 $

سعر الذهب عيار 14

454.89جنيه

28.36 $

سعر الذهب عيار 12

387.31جنيه

24.13 $

سعر الذهب عيار 9

292.43جنيه

18.23 $

اسعار أوقية الذهب

24,252 جنيه

1,512 $

اسعار جنيه الذهب

5,459 جنيه

340.33 $

اسعار كيلو الذهب

7794,816 جنيه

48,617 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

26 ديسمبر

779.82

682.36

584.87

454.89

389.91

25 ديسمبر

774.61

677.80

580.97

451.86

387.31

24 ديسمبر

774.46

677.67

580.86

451.77

387.23

23 ديسمبر

766.87

671.02

575.16

447.34

383.43

22 ديسمبر

762.95

667.60

572.60

445.06

381.48

21 ديسمبر

762.95

667.60

572.22

445.06

381.48

20 ديسمبر

762.60

667.29

571.96

444.85

381.48

19 ديسمبر

763.60

668.16

572.71

445.43

381.80

18 ديسمبر

762.23

666.96

571.68

444.63

381.11

17 ديسمبر

761.04

665.92

570.79

443.94

380.52


أسعار الذهب عالميًا:

سجلت أسعار الذهب أعلي مستوي في 3 أشهر، وصعد سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنحو 0.6 بالمائة ليسجل 1514.4 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ 26 سبتمبر.

وارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.8 بالمائة ليسجل 1511.44 دولار للأوقية.

وتراجع المؤشر الرئيسي للدولار  بنحو 0.1 بالمائة عند مستوى 97.517.
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