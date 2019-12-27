أسعار الذهب اليوم الجمعة 27-12-2019.. والمعدن الأصفر يواصل الارتفاع





أسعار الذهب اليوم

صعدت أسعار الذهب في مستهل التعاملات اليوم الجمعة، ليواصل المعدن الأصفر الارتفاع بعد أجازة الكريسماس، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:









اسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة:





سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 584.87 جنيها.





سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 682.36 جنيها.





سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 779.82 جنيها.





سعر الجنيه الذهب اليوم 5,459 جنيها.









اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة





ارتفعت أسعار الذهب بنحو 4 جنيهات ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 584.87 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 682.36 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 779.82 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,459 جنيه.









أسعار الذهب الأن





متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 763 إلى 766 عيار 22 700 إلى 702 عيار 21 668 إلى 670 عيار 18 573 إلى 574 عيار 14 445 إلى 447 عيار 12 382 إلى 383 الاونصة 23.885 إلى 23.956 الجنيه الذهب 5,376 إلى 5,392 الكيلو 768.000 إلى 770.286 متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 779.82جنيه 48.62 $ سعر الذهب عيار 22 714.84جنيه 44.57 $ اسعار الذهب عيار 21 682.36جنيه 42.54 $ اسعار الذهب عيار 18 584.87جنيه 36.46 $ سعر الذهب عيار 14 454.89جنيه 28.36 $ سعر الذهب عيار 12 387.31جنيه 24.13 $ سعر الذهب عيار 9 292.43جنيه 18.23 $ اسعار أوقية الذهب 24,252 جنيه 1,512 $ اسعار جنيه الذهب 5,459 جنيه 340.33 $ اسعار كيلو الذهب 7794,816 جنيه 48,617 $ متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 26 ديسمبر 779.82 682.36 584.87 454.89 389.91 25 ديسمبر 774.61 677.80 580.97 451.86 387.31 24 ديسمبر 774.46 677.67 580.86 451.77 387.23 23 ديسمبر 766.87 671.02 575.16 447.34 383.43 22 ديسمبر 762.95 667.60 572.60 445.06 381.48 21 ديسمبر 762.95 667.60 572.22 445.06 381.48 20 ديسمبر 762.60 667.29 571.96 444.85 381.48 19 ديسمبر 763.60 668.16 572.71 445.43 381.80 18 ديسمبر 762.23 666.96 571.68 444.63 381.11 17 ديسمبر 761.04 665.92 570.79 443.94 380.52







أسعار الذهب عالميًا:



