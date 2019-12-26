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البورصة الأمريكية تحافظ على مكاسبها التاريخية بنهاية التعاملات

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 11:21 م
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البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
وكالات
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حافظت البورصة الأمريكية على المستويات التاريخية التى سجلتها خلال تعاملات اليوم الخميس، ليتجاوز مؤشر 
"ناسداك" مستوى 9 آلاف نقطة لأول مرة.

وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.4 بالمائة ليسجل 28621 نقطة وهو أعلى مستوى في تاريخه.

وارتفع المؤشر الأوسع نطاقاً "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.5 بالمائة مسجلاً 3239 نقطة، وهو مستوى قياسي جديد.

وصعد "ناسداك" بنسبة 0.8 بالمائة ليصل إلى مستوى 9022 نقطة، لأول مرة على الإطلاق.

وتراجع مؤشر الدولار الرئيسي  بنحو 0.07 بالمائة ليسجل مستوى 97.560.
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