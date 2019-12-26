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بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليستر سيتي ضد ليفربول Leicester v Liverpool | Live On

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 11:21 م
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مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
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بث مباشر يلا شووت بلس شاهد مباراة قوية بين ليفربول الإنجليزي بقيادة المصري محمد صلاح MOHAMED SALAH ضد ليستر سيتي اليوم الخميس 26 ديسمبر الجاري، YALLA SHOOT PLUS، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر بالبريميرليج.

كورة جول حيث يستضيف ملعب كينج باور معقل ليستر سيتي، مباراة صعبة ونارية لأصحاب الأرض ضد ليفربول الإنجليزي والمحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاح MOHAMED SALAH، في البوكسينج داي للدوري الإنجليزي.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي بقيادة الألماني يورجن كلوب المدير الفني، لتحقيق الفوز
ومواصلة تصدر جدول الترتيب وتوسيع الفارق مع ليستر، KORA STAR ليفربول يسعى لقتل أحلام ليستر سيتي، في المنافسة على البريميرليج.

موعد مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي بالبريميرليج
وتُقام مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي، اليوم الخميس 26 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.
القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد ليستر سيتي بالبريميرليج

كورة أونلاين وتُذاع مباراة ليفربول الإنجليزي بقيادة محمد صلاح MOHAMED SALAH ضد ليستر سيتي، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، beIN SPORTS HD الناقل الحصري، KORA ONLINE لمباريات الدوري الإنجليزي.

على الجانب الآخر، يطمح ليستر سيتي لتحقيق الفوز وتضييق الخناق على الريدز، حيث يحتل ليفربول صدارة الترتيب برصيد 49 نقطة، فيما يدخل ليستر بالمركز الثاني برصيد 39 نقطة، KORA4GOAL ليستر سيتي يسعى لاستغلال عامل الأرض والجمهور.

ويمكنكم متابعة مباراة ليفربول الإنجليزي ضد ليستر سيتي، بموقع الفجر الرياضي عبر رابط كورة حصري ضمن منافسات البوكسينج داي بالبريميرليج، KORA7ASRY بث مباشر بدون تقطيع وإعلانات.

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