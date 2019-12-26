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يطرح في 2020.. محمد بغدادي يوقع عقد ديوانه الساخر"سترونج اندبندنت" قارورة"

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 11:20 م
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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وقع الصحفي محمد بغدادي، عقد ديوانه الساخر "سترونج اندبندنت.. قارورة" مع شركة "لوتس" للتوزيع والنشر، والمقرر طرحه بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب 2020، وصمم الغلاف الفنان محمد شكري.

يضم الديوان مجموعة كبيرة من قصائد العامية المصرية، على لسان المرأة، ويعكس انفعالاتها المختلفة، كما يحمل العديد من الرسائل المهمة التي تدور في أذهان المرأة بشكل ساخر.

الجدير بالذكر أن محمد بغدادي يعمل صحفيا بمؤسسة دار الهلال، وسكرتير تحرير بمجلة الكواكب، ورئيس تحرير لجريدة الشعب الأسواني المحلية، وتولى سابقا رئاسة قسم المحافظات بجريدة الفجر وبوابتها الإلكترونية، وعمل أيضا محررا بالموقع الرسمي لشبكة تليفزيون النهار.

كما عمل مستشارا إعلاميا لأكاديمية "بلاك أند وايت" لصناعة السينما والإعلام، وانضم لنقابة الصحفيين المصرية، ومن ثم شعبة كتاب ونُقاد الفن بالنقابة
يطرح في 2020.. محمد بغدادي يوقع عقد ديوانه الساخر"سترونج اندبندنت" قارورة"
يطرح في 2020.. محمد بغدادي يوقع عقد ديوانه الساخر"سترونج اندبندنت" قارورة"
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