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live watch| مشاهدة مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي بث مباشر| salah mohamed

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 11:18 م
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مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
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يحل فريق ليفربول ضيفًل على فريق ليستر سيتي، في تمام العاشرة من مساء اليوم الخميس، على ستاد ووكر، في إطار مباريات الأسبوع التاسع عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ويستأنف فريق ليفربول مبارياته ببطولة الدوري الإنجليزي، بعد الانتهاء من منافسات مباريات كأس العالم للأندية التي كان يشارك بها الفريق، في منتصف الشهر الجاري، بالعاصمة القطرية الدوحة.

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ويدخل فريق ليفربول مباراة اليوم، ساعيًا إلى تحقيق الانتصار من أجل مواصلة سلسلة انتصاراته الطويلة في بطولة الدوري الإنجليزي، حيث لم يتلق أي هزيمة في بطولة الدوري الإنجليزي من 53 مباراة.

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ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 49 نقطة، من 17 مباراة حيث فاز ف 16 مباراة وتعادل في واحدة، بينما يأتي فريق ليستر سيتي في وصافة ترتيب البريميرليج برصيد 39 نقطة.

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