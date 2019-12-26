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رامي رضوان يغني على الهواء (فيديو)

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 11:17 م
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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غنى الإعلامي رامي رضوان، على الهواء، أغنية "قلبي ومفتاحه"، للفنان الراحل ملك العود فريد الأطرش.

وقال "رضوان"، خلال تقديم برنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الخميس، إن اليوم هو ذكرى وفاة ملك العود فريد الأطرش كما لقبه البعض، والذي توفي عام 1974، في عمر يناهز 64 عامًا.

وأوضح أن علاقة فريد الأطرش بدأت بالفن كعازف عود، وبعدها العديد من الأغاني والألحان، لافتًا إلى أنه قام ببطولة حوالي 31 فيلما سينمائيا.
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الكلمات المفتاحية

وفاة فريد الأطرش فريد الأطرش رامي رضوان

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