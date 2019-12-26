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المخرج يحي ممتاز ينتهي من تصوير كليب "خليك جامد"لمدحت صالح

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 11:11 م
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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إنتهى المخرج يحيي ممتاز من تصوير كليب خليك جامد لمدحت صالح ليبدأ عام 2020 بالتفاؤل و السعادة والأغنية من كلمات ملاك عادل ولحن مدين وتوزيع احمد عادل وقد اصر ممتاز علي ان يكون الكليب واقعي بة جزء درامي لتحفيز الشباب علي عدم اليأس وهذا هو الكليب رقم ثلاثون لة حيث كان اول كلبياتة عارفة للمطرب علي الحجار وانشغل فترة طويلة في الإدارة و الدراما والكليب من إنتاج الدكتور محمد مجدي النجار
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