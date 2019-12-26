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فايلر يحسم موقفه من رحيل الشناوي

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 11:07 م
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فايلر
فايلر
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حسم السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي موقفه من رحيل محمد الشناوي حارس المرمي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.


ووصلت بعض العروض عن طريق الوكلاء لمحمد الشناوي في الفترة الماضية من أندية أوربية أبرزها ليل الفرنسي وفناربخشة التركي لضمه في الميركاتو الشتوي بعد تألقه مع الفريق.


وأكد مصدر بالنادي الأهلي على أنه حتي الآن لم تصل أي عروض رسمية لضم محمد الشناوي حارس مرمي الفريق لكن وكيل أعمال الحارس أكد للنادي بإن هناك رغبة من نادي ليل الفرنسي وفناربخشة بضمه.


واضاف المصدر أن فايلر رفض فكرة رحيل الشناوي عن الفريق وأبلغ لجنة التخطيط بقراره النهائي كونه يعتمد على الحارس في التشكيلة الاساسية للفريق.


ولا ينوي فايلر فتح باب الرحيل أمام أحد اللاعبين الأساسيين هذا الموسم لتفادي أي أزمة متوقعة خاصة وأن النادي لا يحق له سوي ضم لاعب واحد في الميركاتو الشتوي.


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