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إزالة كافتيريا حاجبة لرؤية البحر على كورنيش الإسكندرية.. (صور)

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 11:05 م
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بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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شنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية، بحضور اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة، برفقة العميد فادي نيقولا رئيس حي وسط وكافة الجهات المعنية، اليوم الخميس، حملة إزالة مكبرة للكافيريات بطريق الكورنيش بنطاق الحي.

وأسفرت الحملة عن إزالة البوابات وكافة المنشئات المخالفة داخل وخارج المساحة المخصصة بكافيريات "بانوراما ولونا بارك" والتي لم ترد في الرسم الهندسي والرفع المساحي بكراسة الشروط الخاصة بالمنشآت، وكانت تتسبب في حجب رؤية البحر عن المواطنين، وتم فرض الغرامات المالية اللازمة للمخالفين، وكذا تقدير قيمة المنطقة التي تم استغلالها بغير وجه حق بمعرفة الجهات المختصة لتغريمها للمتعدين.

جاء ذلك استكمالًا لحملات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، التي يقوم بها لإزالة الإشغالات بكافة المنشآت المخالفة التي وضعها مستأجري الشواطئ والكافيتريات والتي تتسبب في حجب رؤية البحر عن المواطنين.
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الإسكندرية

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