نقيب فلاحي مصر: الحياة لا تقوم إلا بالفلاحين وأبنائهم

قال أحمد العباسي، نائب نقيب فلاحين مصر، إن الفلاح يُعد أساس بناء أي مجتمع متكامل، حيث إن الفلاحين هم من لهم نظرة ثاقبة في خدمة الأرض والحفاظ عليها، كما أن الفلاح هو الشخص الوحيد الذي يعمل في الأرض ويخرج محاصيل ويعرف قيمة المحصول، ويمد الدولة والسوق المحلي وكذلك للتصدير بكل أنواع الزراعات والفواكه.



وأضاف "العباسي"، خلال حواره في برنامج "بيوتنا"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أن الحياة لا تقوم إلا بالفلاحين وأبنائهم، حيث إنهم أكثر قدره على استصلاح الأراضي الصحراوية، موضحًا أن القيادة السياسية في مصر وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي لديها وعي شديد بأهمية الزراعة وأهمية مشروع المليون ونصف فدان.



وأشار نائب نقيب الفلاحين، إلى أن مشروع غرب المنيا يحتوى على 420 ألف فدان من مشروع المليون ونصف فدان وهو رقم كبير للغاية، مما جعل المنيا عروس الصعيد ارض خصبة بدرجة كبيرة كما أن مواردها في منتهى الجمال، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تقديم الآلات الزراعية الحديثة التي تساعد الفلاحين في القيام بمهام عملهم بأيسر حال.



وتابع:" الفلاحيين يدخلون في مشاريع قومية واستثمارية، فتم خلال مشروع غرب المنيا فتح مصنع لإنتاج زيت الزيتون من ناتج زراعة الزيتون، ومصانع أخرى للتمور، العيشه في غرب المنيا متوفرة وهناك شبكة طرق عالمية في مصر".

