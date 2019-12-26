Advertisements
Advertisements
Advertisements

نقيب فلاحي مصر: الحياة لا تقوم إلا بالفلاحين وأبنائهم

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 11:04 م
Advertisements
نقيب فلاحي مصر
نقيب فلاحي مصر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال أحمد العباسي، نائب نقيب فلاحين مصر، إن الفلاح يُعد أساس بناء أي مجتمع متكامل، حيث إن الفلاحين هم من لهم نظرة ثاقبة في خدمة الأرض والحفاظ عليها، كما أن الفلاح هو الشخص الوحيد الذي يعمل في الأرض ويخرج محاصيل ويعرف قيمة المحصول، ويمد الدولة والسوق المحلي وكذلك للتصدير بكل أنواع الزراعات والفواكه.

وأضاف "العباسي"، خلال حواره في برنامج "بيوتنا"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أن الحياة لا تقوم إلا بالفلاحين وأبنائهم، حيث إنهم أكثر قدره على استصلاح الأراضي الصحراوية، موضحًا أن القيادة السياسية في مصر وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي لديها وعي شديد بأهمية الزراعة وأهمية مشروع المليون ونصف فدان.

وأشار نائب نقيب الفلاحين، إلى أن مشروع غرب المنيا يحتوى على 420 ألف فدان من مشروع المليون ونصف فدان وهو رقم كبير للغاية، مما جعل المنيا عروس الصعيد ارض خصبة بدرجة كبيرة كما أن مواردها في منتهى الجمال، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تقديم الآلات الزراعية الحديثة التي تساعد الفلاحين في القيام بمهام عملهم بأيسر حال.

وتابع:" الفلاحيين يدخلون في مشاريع قومية واستثمارية، فتم خلال مشروع غرب المنيا فتح مصنع لإنتاج زيت الزيتون من ناتج زراعة الزيتون، ومصانع أخرى للتمور، العيشه في غرب المنيا متوفرة وهناك شبكة طرق عالمية في مصر".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نقيب فلاحي مصر توك شو أخبار مصر

أخبار تهمك

يلا شوت Gameweek 19: مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر Yalla Goal كورة ستار رابط شغال مباراة ليفربول Mohamed Sa

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر يلا شوت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول الاسطورة LIVE

منذ ساعة و نصف

مُشاهدة مُباراة لِيفربُول ولِيستر سِيتي بَث مُباشر اليوم الخميس 26 | 12 | 2019 فِي الدوري الإنجليزي «هدف محمد صلاح»

منذ ساعة و 8 دقيقة

’’yalla shoot’’ بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربول "بث م

منذ ساعة و 20 دقيقة

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر YALLA SALAH كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش ليفربول NOW

منذ أقل من ساعتين

Boxing Day| بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي تغطية مباشرة| Leicester City vs Liverpool: Premier League live TV

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت "بث مباشر" SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول رابط LIVER

منذ أقل من ساعتين

WATCH Live| بث مباشر مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري.. يلا شوت مباشر SALAH

منذ ساعة و 27 دقيقة

Watch Live| مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر في الدوري الانجليزي.. Boxing Day

منذ أقل من ساعة

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «LIVERPOOL» هدف صلاح رابط ليفربول HD

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت yallakora مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر يلا كورة kora live رابط ماتش ليفربول SALAH

منذ ساعة و 13 دقيقة

live| بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول و ليستر سيتي في الدوري الانجليزي.. yallashoot

منذ ساعة

بث مباشر ليفربول| Premier League - Liverpool VS Leicester City - Live Match

منذ ساعتين و 11 دقيقة

watch online| مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر في الدوري الإنجليزي.. يلا شوت live

منذ أقل من نصف ساعة

«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول محمد صلاح اليوم live

منذ أقل من ساعة

«يلا شووت بلس» مشاهدة مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول NOW جول SALAH

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

نقيب الفلاحين: "مشروع المليون ونصف فدان بيتحارب علشان ناجح"

"نقابة الفلاحيين": المشروع القومي للصوب الزراعية يؤكد حرص"السيسي" على تشجيع الاستثمار

نقيب الفلاحين: المزارع المصري حصل على العديد من الامتيازات في عهد "السيسي"

متحدث "الزراعة": "إحنا شعب ما ينفعش يجوع" (فيديو)

نقيب الفلاحين ببني سويف يطالب بتحويل "الزراعة" إلى وزارة سيادية

عادل زيدان: مشروع 1.5 مليون فدان هدفه إقامة قرى في الظهير الصحراوي

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
10:16 م

يلا شوت yallakora مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر يلا كورة kora live رابط ماتش ليفربول SALAH

live| بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول و ليستر سيتي في الدوري الانجليزي.. yallashoot

10:25 م

watch online| مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر في الدوري الإنجليزي.. يلا شوت live

11:03 م

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر يلا شوت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول الاسطورة LIVE

09:56 م

Watch Live| مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر في الدوري الانجليزي.. Boxing Day

10:35 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status