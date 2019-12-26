watch online| مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر في الدوري الإنجليزي.. يلا شوت live

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ويحل نادي ليفربول الإنجليزي COOL KORAالذي يلعب له النجم المصري محمد صلاح ضيفاً على نادي ليستر سيتي في ملعب كينج باور، في الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





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ويسعى مدرب ليفربول يورجن كلوب للفوز بالمباراة من أجل تعزيز صدارة الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز.





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وسيقود النجم المصري محمد صلاح YALLA KORA فريقه ليفربول لمواجهة ليستر سيتي ، حيث من المتوقع أن تكون تشكيلة فريقه كالتالي:





حراسة المرمى: أليسون بيكير

خط الدفاع: ترينت أليكسندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – جو جوميز – أندي روبيرستون.

خط الوسط: جوردان هيندرسون – نابي كيتا – جيمس ميلنر

خط الهجوم: ساديو ماني – روبيرتو فيرمينو – محمد صلاح.





ترتيب ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تابع من هنا KOOORA4LIVE مباراة ليفربول بقيادة محمد صلاح لمواجهة ليستر سيتي متابعة مباشرة وحصرية برابط سريع جودة عالية.





ويحتل ليفربول قمة الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقاط MOB IKORA بينما يحتل ليستر سيتي المركز الثاني برصيد 39 نقطة.





موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي والقنوات الناقلة

تابع بث حي لمباراة ليفربول وليستر سيتي COOL KORA ويمكنكم مشاهدة المباراة عبر موقع الفجر الرياضي من خلال رابط KORA STAR دون تقطيع لجميع السرعات.





تنقل المباراة على الهواء مباشرة على قناة beIN Sports HD 2 بتعليق رؤوف خليف وذلك في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتتوقيت مكة المكرمة اليوم الخميس 26 ديسمبر.



