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فايلر ينقذ نجم الأهلي من مفرمة يناير بقرار استثنائي

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 11:03 م
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رينيه فايلر
رينيه فايلر
الفجر الرياضي
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يدرس النادي الأهلي العديد من القرارات بشأن رحيل عدد من نجومه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد تعاقد الفريق رسميا مع أول صفقات يناير محمود عبد المنعم كهربا بعد فسخ تعاقده مع ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.

 

ورفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء رحيل مهاجم الفريق مروان محسن في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، رغم المعاناة التي يعيشها اللاعب في الفترة الحالية.

 

ويأمل رينيه فايلر في الإبقاء على مروان محسن حتى نهاية الموسم، رافضا رحيله إلى أحد الأندية بالدوري السعودي للمحترفين ، أو فريق الكويت الكويتي على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر.

 

ويحرص السويسري على مجموعة اللاعبين الحاليين بعد أن قام بوضع العديد من التكتيكات الخاصة والتي ينفذها البعض ويفشل البعض الآخر في تطبيقها.

 

ويخوض الأهلي اختبارا صعبا أمام بلاتينيوم الزيمبابوي يوم السبت القادم ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

 

أما على صعيد الدوري المحلي، فيعتلي المارد الأحمر صدارة الدوري الممتاز برصيد 24 نقطة محققا 8 انتصارات هذا الموسم دون خسارة.

 

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الكلمات المفتاحية

رينيه فايلر رياضة الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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