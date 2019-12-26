أخبار برشلونة اليوم: البرسا يحدد أول الراحلين ويُحدد موقف السداسي من الرحيل والـ MSN يجتمعون من جديد(نيمار-ميسي-سواريز)

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الخميس 26 - 12 - 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هى توابع فوز البارسا على حساب فريق ديبورتيفو ألافيس بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الكامب نو.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الخميس الموافق 26 - 12 - 2019 :-





- رسميا.. أول الراحلين عن برشلونة في الشتاء





ذكرت صحيفة سبورت الكتالونية، أن برشلونة اتفق مع ريال بيتيس على إعاره لاعبه كارليس آلينيا بشكل رسمي لمدة ستة شهور على سبيل الإعارة حتي نهاية الموسم، واكدت الصحيفة على أن برشلونة لم يتفق مع ريال بيتيس على شراء اللاعب بشكل نهائي بعد نهاية الإعارة أي يعني عودته من جديد لبرشلونة في الموسم المقبل.





- مهاجم برشلونة يتلقى عرضاً مفاجئاً للرحيل





ذكرت صحيفة آس الإسبانية، أن فريق رين الفرنسي النادي السابق لعثمان ديمبيلي تقدم بعرض من أجل ضم اللاعب لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة حتي نهاية الموسم، وأنضم ديمبلي إلى رين عام 2010 بعد أن لعب لأندية مغمورة أخرى في فرنسا، وإنتقل من رين لبوروسيا دورتموند عام 2016 وبعد عام إنضم لبرشلونة.





- جريزمان: سنشاهد ميسي آخر لكن ليس الآن!





أكد مهاجم برشلونة، الفرنسي أنطوان جريزمان، أنه ينبغي الاستمتاع بأقصى قدر باللعب إلى جانب أسطورة الفريق الحية، ليونيل ميسي، الذي لا يتكرر كثيراً في ملاعب كرة القدم، وذلك في مقابلة مع موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، وصرح جريزمان: "نتحدث عن لاعب ربما لن نراه مجدداً أو قد نرى مثله في غضون 40 عاماً، علينا أن نستمتع به، سواء نحن زملاؤه في الملعب أو المشجعين في المدرجات أو مدربيه، لأن ما يفعله بالكرة أمر لا يصدق ومن المدهش رؤيته يلعب واللعب إلى جواره".





- مفاجأة.. نادي فرنسي يحلم بالتعاقد مع ديمبلي





كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رغبة نادي رين الفرنسي في التعاقد مع عثمان ديمبلي لاعب فريق برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة على سبيل الإعارة، ووصفت التقارير الصحفية في إسبانيا بأن استعارة النادي الفرنسي لخدمات ديمبلي أشبه بالحلم الذي يأمل مسئوليه في تحقيقه في يناير المقبل.





- بعد غياب طويل.. ميسي ونيمار وسوايز يجتمعون من جديد





وفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فأن ميسي ونيمار سيحضران حفل "تجديد العهود" للويس سواريز وزوجته، صوفيا بالبي، بعد 10 سنوات من زفافهما، وسيقام الحفل غدًا الجمعة، بأحد الفنادق الفاخرة في أوروجواي، بحضور الأصدقاء وبعض نجوم كرة القدم.





- تقارير.. الكشف عن موقف سداسي برشلونة من الرحيل في يناير





قامت صحيفة ‘‘موندو ديبورتيفو‘‘ الإسبانية، بالكشف عن موقف سداسي فريق برشلونة من الرحيل عن الفريق في الميركاتو الشتوي يناير المقبل، وأشارت الصحيفة إلى أن هناك ستة لاعبين من البارسا يرتبطون بمستقبل الفرق الأخرى وهم إيفان راكيتيتش وآرتورو فيدال وكارليس ألينيا وموسى واجي وجان كلير توديبو وأبيل رويز، وكشف الصحيفة الشهيرة عن حالة كل لاعب منهم على النحو التالي :-

إيفان راكيتيتش (لن يرحل)، آرتورو فيدال (لن يرحل)، كارليس ألينيا (يرتبط بالانتقال إلى ريال بيتيس أو خيتافي)، موسى واجي (لا توجد عروض له)، أبيل رويز (يريد الرحيل)، توديبو (مطلوب في العديد من الأندية).





- برشلونة يحدد أولوياته في ميركاتو 2020





بحسب صحيفة "سبورت" فإن برشلونة سيدعم جميع خطوط الفريق خلال الصيف القادم، بضم لاعبا واحدا فقط في كل خط بالفريق، وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الإدارة الرياضية بالفريق الكتالوني، حددت احتياجاتها بالفعل، و اللاعبين الذي سيتم التعاقد معهم.



