Advertisements
Advertisements
Advertisements

نصائح رضوى الشربيني عشان تطفشي حبيبك (فيديو)

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 10:49 م
Advertisements
الإعلامية رضوى الشربيني
الإعلامية رضوى الشربيني
هدى عبدالرازق
Advertisements
قدمت الإعلامية رضوى الشربيني، مجموعة من النصائح لمن تريد فقدان حبيبها عند بداية أي علاقة، موضحة أنه على الفتاة التي تريد أن تفقد حبيبها أن تتصل عليه يوميا ومرارا وتكرارا.

وأشارت "رضوى"، خلال برنامج "هى وبس" المذاع عبر فضائية "سي بي سي سفرة"، مساء الخميس، إلى أنه على الفتاة أن تكثر من حديثها عن الزواج والإنجاب والأطفال، مع الإكثار من السؤال عن "قيمة الشبكة، ومكان الشقة"، مضيفة أن تحول الفتاة لدمية مطيعة سيجعل الشاب يمل من الفتاة.

وأضافت أنه يجب على الفتاة أن تسأل حبيبها عن كلمة السر حساباته على السوشيال ميديا، معلقة: "حسسيه أنك زي أمه هيزهق منك وسيبحث عن فتاة أخرى"، معقبة: "لو عملتي كده سيذهب بدون رجعة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

توك شو الإعلامية رضوى الشربيني أخبار مصر

أخبار تهمك

watch online| مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر في الدوري الإنجليزي.. يلا شوت live

منذ ثلث ساعة

بث مباشر ليفربول| Premier League - Liverpool VS Leicester City - Live Match

منذ ساعتين و 7 دقيقة

Boxing Day| بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي تغطية مباشرة| Leicester City vs Liverpool: Premier League live TV

منذ أقل من ساعتين

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر YALLA SALAH كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش ليفربول NOW

منذ ساعة و نصف

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر يلا شوت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول الاسطورة LIVE

منذ ساعة و نصف

يلا شوت yallakora مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر يلا كورة kora live رابط ماتش ليفربول SALAH

منذ ساعة و 9 دقيقة

Watch Live| مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر في الدوري الانجليزي.. Boxing Day

منذ أقل من ساعة

’’yalla shoot’’ بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربول "بث م

منذ ساعة و 16 دقيقة

WATCH Live| بث مباشر مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري.. يلا شوت مباشر SALAH

منذ ساعة و 23 دقيقة

يلا شوت "بث مباشر" SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول رابط LIVER

منذ ساعة و نصف

مُشاهدة مُباراة لِيفربُول ولِيستر سِيتي بَث مُباشر اليوم الخميس 26 | 12 | 2019 فِي الدوري الإنجليزي «هدف محمد صلاح»

منذ ساعة

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «LIVERPOOL» هدف صلاح رابط ليفربول HD

منذ ساعة و نصف

«يلا شووت بلس» مشاهدة مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول NOW جول SALAH

منذ أقل من ساعتين

«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول محمد صلاح اليوم live

منذ أقل من ساعة

live| بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول و ليستر سيتي في الدوري الانجليزي.. yallashoot

منذ ساعة

يلا شوت Gameweek 19: مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر Yalla Goal كورة ستار رابط شغال مباراة ليفربول Mohamed Sa

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

محطات بارزة في حياة رضوى الشربيني صاحبة نظرية "البلوك".. تعرف عليها

"البلوك" يضع رضوى الشربيني في صدارة "تويتر"

لأول مرة ظهور زوج الإعلامية رضوى الشربيني السابق (صور)

رضوى الشربيني لـ المرأة: "لو الراجل ابتزك يمشي ومعاه بوسة لبابا وماما" (فيديو)

رضوى الشربيني: 'السقف اللي نايمين تحتيه ده نعمة من ربنا'

رضوى الشربيني: "لا يستمر شئ إلا إذا كان متبادل"

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
10:16 م

يلا شوت yallakora مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر يلا كورة kora live رابط ماتش ليفربول SALAH

live| بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول و ليستر سيتي في الدوري الانجليزي.. yallashoot

10:25 م

watch online| مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر في الدوري الإنجليزي.. يلا شوت live

11:03 م

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر يلا شوت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول الاسطورة LIVE

09:56 م

Watch Live| مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر في الدوري الانجليزي.. Boxing Day

10:35 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status