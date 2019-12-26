محافظ بني سويف الحالي يكرم السابق: لا اتردد أبدا في الاتصال

كرم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، المحافظ السابق المستشار هاني عبد الجابر على مابذله "خلال توليه مسؤولية الإقيلم، من جهود كبيرة أسفرت عن مشروعات قومية وتنموية وخدمية في عدد من القطاعات الحيوية، في إطار خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية، حيث أهداه المحافظ الحالي المصحف الشريف ودرع المحافظة، معربا عن كامل احترامه وتقديره لعظم عطائه وجهده في الدفع بجهود التنمية للنهوض بالمجتمع السويفي، مهنئه بعودته للقضاء، متنميا له مزيد من النجاح والعطاء.



وقال المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، إن المستشار هاني عبد الجابر قيمة وقامة وطنية من الطراز الفريد، مثنيا على تعاونه معه، وأنه بادر باطلاعه على كافة الملفات وتفاصيل المشروعات بالمحافظة، مشيرا إلى أنه حرص على الالتقاء به وشكره قبل أن يبدأ مهام المسئولية، مؤكدا على أنه لا يتردد أبدا في الاتصال به اذا تطلب الأمر الاستفسار عن تفاصيل أي موضوع، حيث يجد الترحيب منه والحرص على توضيح التفاصيل بدقة.



وأشار المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم على أن الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبحت دولة مؤسسات تعمل بحرفية وبأسلوب مؤسسي، وهو الأمر الذي يسهل من المسؤولية على المسئولين الجدد، لنبدأ من حيث انتهى السابقون ولنكمل البناء وليس لنعيد الخطوات من جديد ونهدر الوقت والجهود المبذولة، وذلك بالتوازي مع تنفيذ التكليفات والتوجيهات الجديدة، والرؤية التنموية للدولة، والعمل على اقتحام التحديات الأخرى التي تعوق جهود الدولة، مع التفكير خارج الصندوق، واستكمال الحلقات الباقية من خطة التنمية الشاملة والمستدامه التي تستهدفها الدولة.



ومن جانبه أعرب المستشار هاني عبد الجابرعن تقديره لهذه اللفتة الجميلة التي أسعدته، متمنيا للمحافظ الحالي كل النجاح والتوفيق، حيث ذلك يصب في مصلحة المواطن السويفي وينعكس بالإيجاب على مستوى حياته وظروفه المعيشية، مؤكدا على أنه دائما على استعداد دائم في خدمة الوطن في أي مجال أو موقع أو مسؤولية.



وعقب ذلك انتقل محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم يرافق المستشار هاني عبد الجابر لحضور حفل التكريم، الذي نظمه نادي القضاة بالمحافظة،على شرف تكريم محافظ بني سويف السابق، حيث حضر الحفل جمع غفير من القضاة وأعضاء مجلس النواب والتنيفذيين والأعلاميين، في أجواء سادت فيها روح الوفاء والعرفان بالجميل.



حيث جاءت كلمات الحضور جميعها تمدح صنيع المستشار هاني عبد الجابر على صعيد العمل التنفيذي، الذي أسفر عنه كثير من المشروعات، وعلى صعيد القضاء ومابذله من جهود لترسيخ العدل والعدالة والقانون، وركزت الكلمات أيضا على اللفتة الطيبة والتقليد الجديد لمحافظ بني سويف الجديد الشاب الذي اختارته القيادة السياسية ليستكمل جهود التنمية، حيث حرص على تكريم المحافظ السابق، ومرافقته لحفل التكريم بنادي القضاة.