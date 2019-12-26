Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظ بني سويف الحالي يكرم السابق: لا اتردد أبدا في الاتصال

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 10:49 م
Advertisements
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
Advertisements
كرم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، المحافظ السابق المستشار هاني عبد الجابر على مابذله "خلال توليه مسؤولية الإقيلم، من جهود كبيرة أسفرت عن مشروعات قومية وتنموية وخدمية في عدد من القطاعات الحيوية، في إطار خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية، حيث أهداه المحافظ الحالي المصحف الشريف ودرع المحافظة، معربا عن كامل احترامه وتقديره لعظم عطائه وجهده في الدفع بجهود التنمية للنهوض بالمجتمع السويفي، مهنئه بعودته للقضاء، متنميا له مزيد من النجاح والعطاء.

وقال المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، إن المستشار هاني عبد الجابر قيمة وقامة وطنية من الطراز الفريد، مثنيا على تعاونه معه، وأنه بادر باطلاعه على كافة الملفات وتفاصيل المشروعات بالمحافظة، مشيرا إلى أنه حرص على الالتقاء به وشكره قبل أن يبدأ مهام المسئولية، مؤكدا على أنه لا يتردد أبدا في الاتصال به اذا تطلب الأمر الاستفسار عن تفاصيل أي موضوع، حيث يجد الترحيب منه والحرص على توضيح التفاصيل بدقة.

وأشار المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم على أن الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبحت دولة مؤسسات تعمل بحرفية وبأسلوب مؤسسي، وهو الأمر الذي يسهل من المسؤولية على المسئولين الجدد، لنبدأ من حيث انتهى السابقون ولنكمل البناء وليس لنعيد الخطوات من جديد ونهدر الوقت والجهود المبذولة، وذلك بالتوازي مع تنفيذ التكليفات والتوجيهات الجديدة، والرؤية التنموية للدولة، والعمل على اقتحام التحديات الأخرى التي تعوق جهود الدولة، مع التفكير خارج الصندوق، واستكمال الحلقات الباقية من خطة التنمية الشاملة والمستدامه التي تستهدفها الدولة.

ومن جانبه أعرب المستشار هاني عبد الجابرعن تقديره لهذه اللفتة الجميلة التي أسعدته، متمنيا للمحافظ الحالي كل النجاح والتوفيق، حيث ذلك يصب في مصلحة المواطن السويفي وينعكس بالإيجاب على مستوى حياته وظروفه المعيشية، مؤكدا على أنه دائما على استعداد دائم في خدمة الوطن في أي مجال أو موقع أو مسؤولية.

وعقب ذلك انتقل محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم يرافق المستشار هاني عبد الجابر لحضور حفل التكريم، الذي نظمه نادي القضاة بالمحافظة،على شرف تكريم محافظ بني سويف السابق، حيث حضر الحفل جمع غفير من القضاة وأعضاء مجلس النواب والتنيفذيين والأعلاميين، في أجواء سادت فيها روح الوفاء والعرفان بالجميل.

حيث جاءت كلمات الحضور جميعها تمدح صنيع المستشار هاني عبد الجابر على صعيد العمل التنفيذي، الذي أسفر عنه كثير من المشروعات، وعلى صعيد القضاء ومابذله من جهود لترسيخ العدل والعدالة والقانون، وركزت الكلمات أيضا على اللفتة الطيبة والتقليد الجديد لمحافظ بني سويف الجديد الشاب الذي اختارته القيادة السياسية ليستكمل جهود التنمية، حيث حرص على تكريم المحافظ السابق، ومرافقته لحفل التكريم بنادي القضاة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

بني سويف اللفتة الطيبة

أخبار تهمك

Watch Live| مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر في الدوري الانجليزي.. Boxing Day

منذ أقل من ساعة

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «LIVERPOOL» هدف صلاح رابط ليفربول HD

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر يلا شوت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول الاسطورة LIVE

منذ ساعة و نصف

مُشاهدة مُباراة لِيفربُول ولِيستر سِيتي بَث مُباشر اليوم الخميس 26 | 12 | 2019 فِي الدوري الإنجليزي «هدف محمد صلاح»

منذ ساعة

«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول محمد صلاح اليوم live

منذ أقل من ساعة

Boxing Day| بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي تغطية مباشرة| Leicester City vs Liverpool: Premier League live TV

منذ أقل من ساعتين

’’yalla shoot’’ بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربول "بث م

منذ ساعة و 17 دقيقة

live| بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول و ليستر سيتي في الدوري الانجليزي.. yallashoot

منذ ساعة

watch online| مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر في الدوري الإنجليزي.. يلا شوت live

منذ أقل من نصف ساعة

يلا شوت "بث مباشر" SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول رابط LIVER

منذ ساعة و نصف

بث مباشر ليفربول| Premier League - Liverpool VS Leicester City - Live Match

منذ ساعتين و 8 دقيقة

WATCH Live| بث مباشر مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري.. يلا شوت مباشر SALAH

منذ ساعة و 24 دقيقة

يلا شوت Gameweek 19: مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر Yalla Goal كورة ستار رابط شغال مباراة ليفربول Mohamed Sa

منذ أقل من ساعتين

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر YALLA SALAH كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش ليفربول NOW

منذ ساعة و نصف

«يلا شووت بلس» مشاهدة مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول NOW جول SALAH

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت yallakora مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر يلا كورة kora live رابط ماتش ليفربول SALAH

منذ ساعة و 10 دقيقة

موضوعات متعلقة

المدير الفنى لبنى سويف يناشد المحافظ لدعم الفريق

محافظ بنى سويف: كوادر الجامعة سند قوي في تحقيق الخطة التنموية (صور)

محافظ بني سويف يكرم رئيس شركة مياه الشرب لانتهاء عمله

محافظ بني سويف: الجامعات بيوت خبرة وعلم وشريك أساسي في تحقيق التنمية

افتتاح المقر الجديد لفرع بنك قناة السويس بمدينة بني سويف (صور)

محافظ بني سويف يهنئ مدير الأمن الجديد بتوليه المسؤولية

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
10:16 م

يلا شوت yallakora مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر يلا كورة kora live رابط ماتش ليفربول SALAH

live| بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول و ليستر سيتي في الدوري الانجليزي.. yallashoot

10:25 م

watch online| مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر في الدوري الإنجليزي.. يلا شوت live

11:03 م

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر يلا شوت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول الاسطورة LIVE

09:56 م

Watch Live| مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر في الدوري الانجليزي.. Boxing Day

10:35 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status