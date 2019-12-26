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أخبار الأهلي اليوم الخميس: الأحمر يقترب من ضم نجم منتخب مصر.. وتحصين نجم الفريق من اغراءات الزمالك.. اقتراب رحيل المشاغب

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 10:38 م
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أخبار الأهلي اليوم الخميس
أخبار الأهلي اليوم الخميس
علاء خليف
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شهد النادي الأهلي اليوم الخميس 26 – 12 – 2019، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء، أبرزها اقتراب النادي من حسم صفقة جديدة بعد التعاقد مع محمود كهربا.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس 26 ديسمبر 2019:

1- الأهلي يقترب من التعاقد مع نجم منتخب مصر:

بدأ مسئولو النادي الأهلي في التحرك للتعاقد مع باهر المحمدي مدافع المنتخب الوطني ونادي الإسماعيلي عقب نهاية الموسم الجاري.

وفتح الأهلي مفاوضات مع الإسماعيلي للتعاقد مع باهر المحمدي إلا أن إدارة الدراويش قامت بتأجيل المفاوضات حتي نهاية الموسم .

وحصل الاهلي على وعد من نادي الإسماعيصلي بدراسة العرض المقدم في الصيف المقبل خاصة وأن اللاعب لديه عرض آخر من نادي الزمالك.

وتسعي إدارة الإسماعيلي الحصول على أكبر عائد مادي من بيع باهر المحمدي في ظل صراع الأهلي والزمالك للحصول على خدماته في الصيف القادم.

2- طائرة خاصة في رحلة الأهلي إلى زيمبابوي:

يدرس مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، تخصيص طائرة خاصة للفريق الأول لكرة القدم، خلال رحلته إلى زيمبابوي، من أجل مواجهة بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، بدوري أبطال إفريقيا.

ويرغب مجلس الإدارة في توفير كافة سبل الراحة لعدم تعرض اللاعبين للإرهاق، خاصةً أنه الفريق اعتاد على السفر بطائرة خاصة خلال الموسم الحالي، لرغبته في المنافسة على اللقب.

ويلتقي الأهلي بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، مساء بعد غدٍ السبت على ملعب الأهلي بالسلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس

3- بعد إغراءات الزمالك.. الأهلي يحصن نجم الفريق بهذا القرار:

دخل مسئولو نادي الزمالك في مفاوضات قوية مع المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي، تمهيدا لضمه خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل رفض اللاعب تجديد عقده مع الفريق.

ويرفض الأهلي، فكرة رحيل اللاعب المغربي لأي نادي محلي، ويسعى المارد الأحمر لبيع اللاعب وليد أزارو مهاجم الفريق فى يناير أو الصيف المقبل، للاستفادة من اللاعب ماليا.

وسيقوم الأهلي بتحصين اللاعب من الذهاب للزمالك بوضع شرط وبند واضح فى عقد خروجه من الأهلى يتضمن عدم عودته للعب فى مصر مستقبلاً، والسماح له بالاحتراف الخارجى فقط.

4- بطل المغرب يتطلع لضم نجم الأهلي:

طالب صالح جمعة نجم النادي الأهلي إدارة النادي أن تسمح له بالرحيل بشكل نهائي عن صفوف الفريق في يناير القادم.

وتفاجئ صالح جمعة برفض إدارة الأهلي لطلبه بالرحيل عن النادي بشكل نهائي مؤكدين أنهم سيسمحون له بالخروج على سبيل الإعارة فقط في الشتاء في حالة وصول عرض مناسب.

وكان نادي الوداد المغربي قد أظهر رغبة منذ فترة في التعاقد مع صالح جمعة في الشتاء ولكن المفاوضات مع الأهلي تعطلت بسبب رغبة الوداد في التعاقد مع اللاعب بشكل نهائي وهو ما رفضه المارد الأحمر.

ولا يمانع صالح جمعة في الرحيل عن صفوف النادي الأهلي بسبب عدم مشاركته مع الفريق في الفترة الأخيرة رغبة منه في الحصول على فرصة أكبر مع نادي أخر.

تعرف على أخبار النادي الأهلي اليوم

5- طبيب الأهلي يكشف آخر مستجدات إصابة رمضان صبحي:

قال خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن رمضان صبحي سينهي برنامج علاج طبيعي بعد ١٢ يوما يبدأ بعدها برنامجه التأهيلي.

ويؤدي رمضان صبحي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامج علاج طبيعي لمدة ١٢ يوماً قادمة للتعافي من إصابته في العضلة الخلفية.
وأوضح طبيب الفريق أن اللاعب سيجري أشعة سونار جديدة على العضلة الخلفية بعد أسبوعين للاطمئنان على حالته.

ويعاني رمضان صبحي من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية تعرض لها أثناء مشاركته في إحدى تدريبات الفريق الأخيرة.

ويغيب لاعب الفريق الأحمر عن المشاركة مع فريقه لمدة تصل إلى شهر ونصف بسبب الإصابة.

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