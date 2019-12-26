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أسعار الدولار تستأنف التراجع خلال تعاملات اليوم الخميس

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 10:35 م
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أسعار الدولار
أسعار الدولار
وكالات
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أستأنفت أسعار الدولار التراجع خلال تعاملات اليوم الخميس، أمام سلة العملات الرئيسية مع ترقب التوقيع على الصفقة التجارية بين واشنطن وبكين، حيث صرح دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة أنه توصل لإتفاق مؤخراً مع رئيس الصين "شي جين بينغ" .


وكشفت بيانات صينية أن شحنات فول الصويا التي تستوردها من الولايات المتحدة ارتفعت خلال الشهر الماضي إلى أعلى مستوى منذ مارس 2018.


وتراجع سعر الدولار مقابل اليورو  بنحو 0.1 بالمائة ليسجل 1.1094 دولار.

وصعد سعر الدولار أمام الين الياباني بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 109.62 ين.

وهبط سعر الدولار أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 031.30 دولار.

 واستقر الدولار أمام الفرنك السويسري عند مستوي 0.9808 فرنك.

وتراجع المؤشر الرئيسي للدولار بنحو 0.1 بالمائة عند مستوى 97.528.
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الكلمات المفتاحية

مؤشر الدولار الرئيسي سلة العملات الرئيسية سعر الدولار مقابل اليورو سعر الدولار أمام الجنيه الاسترليني سعر الدولار

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