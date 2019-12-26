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أصالة تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء ملائكية في أحدث ظهور لها

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 10:45 م
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بوابة الفجر
لمياء علي
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سحرت الفنانة أصالة جمهورها بعدما شاركتهم بصورة لأحدث إطلالة لها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت أصالة بفستان مميز باللون الأبيض، المزين بالتطريزات الجذابة، واعتمدت تسريحة شعر بسيطة ولملمته للخلف، وعلقت على الصورة قائلة: "يوم بسنة جديدة وكل احتفال وأنتم بخير ومسلطنين".

وكانت أصالة قد اختتمت حفلاتها لهذا العام في الكويت وتألقت بإطلالة بيضاء أيضًا ولكن من قماش الشيفون، وخطفت الأنظار بأناقتها.

وعلقت على الصورة وقالت: يُسعدني أنّ أختتمّ حفلاتي هذا العامّ في الكويت الحبيبه ، وسيكون لنا حوار فيه بعض من الفضفضة عنّ أحداث العام الّذي اقترب من نهايته ، سأغنّي ونحكي حكايات من القلّب ، بحلوها ومرّها ، ونصنع معاً ذكرى نهاية هذا العام في الكويت يوم الخميس ٢٦ ديسمبر في أرض المعارض - قاعة ٥ بالكويت.
أصالة تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء ملائكية في أحدث ظهور لها
أصالة تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء ملائكية في أحدث ظهور لها
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