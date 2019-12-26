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إياد نصار ضيف شرف مسلسل "الاختيار" مع الفنان أمير كرارة في رمضان ٢٠٢٠

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 10:33 م
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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يُشارك الفنان إياد نصار كضيف شرف في مسلسل "الاختيار" للفنان أحمد كرارة، والمسلسل من المقرر عرضه في رمضان ٢٠٢٠.


مسلسل "الاختيار"، بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، إسلام جمال، تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي.



يُشار أنَّ إياد سبق وتعامل مع الفنان أمير كرارة في فيلم "كازابلانكا"، والفيلم بطولة أمير كرارة، محمود البزاوي، عمرو عبد الجليل، إياد نصار، لبلبة، نيللي كريم، أحمد داش، والفيلم من تأليف هشام هلال، إخراج بيتر ميمي.

كما ظهر معه كضيف شرف في الحلقة الأخيرة من بمسلسل "كلبش 3"، والمسلسل تم عرضه في رمضان الماضي، وهو بطولة بطولة أمير كرارة، هالة فاخر، هشام سليم، أحمد عبد العزيز، يسرا اللوزي، محمد علي رزق، أحمد العوضي، إسلام جمال، وتأليف باهر دويدار،إنتاج سينرجي، إخراج بيتر ميمي.

والجدير بالذكر أن إياد يعرض له حاليًا على قناة "one" مسلسل "حواديت الشانزلزيه"، والمسلسل بطولة إدوارد، داليا مصطفى، إنجي المقدم، عزوز عادل، دانا حمدان، مي سليم، أماني كمال، إياد نصار، فريدة سيف النصر، والمسلسل من تأليف أيمن سليم، نهى سعيد، إخراج مرقس عادل، إنتاج سينرجي.
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