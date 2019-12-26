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«يلا شووت بلس» مشاهدة مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول NOW جول SALAH

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 09:48 م
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بوابة الفجر
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يلا كورة مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي Liverpool vs Leicester City، اليوم الخميس، والموافق 25 من شهر ديسمير  الجاري، على ستاد كينج باور، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي للمحترفين، في بث مباشر لمباراة اليوم، بث مباشر وحصري وبدون تقطيع وبجودة عالية لمباراة اليوم أون لاين بث مباشر.

يلا كورة مشاهدة مباراة ليفربول
حيث يدخل نادي ليفربول المباراة وهو يحتل المركز الأول بالبريميرليج برصيد 49 نقطة، ومن المقرر أن يلتقى الفريقين، في بث مباشر لمباراة اليوم الخميس، على ستاد كينج باور ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي للمحترفين.

يلا كورة مشاهدة مباراة ليستر سيتي
حيث يقطن نظيرة ليستر سيتي بالمركز الثاني برصيد 39 نقطة، في جدول الترتيب الإنجليزي، ومن المقرر أن يلتقى الفريقين، في بث مباشر لمباراة اليوم الخميس، على ستاد كينج باور ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي للمحترفين.

يلا كورة مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي
يمكن متابعة المباراة بين ليفربول وليستر سيتي، على ستاد كينج باور، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي للمحترفين، في نقل مباشر وحصري مجانًا، أون لاين بدون تقطيع وبجودة عالية، عبر البث المباشر لمباريات اليوم ومشاهدة مباراة اليوم يوتيوب.

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي الدوري الإنجليزي للمحترفين
الساعة 10:00 مساء بتوقيت مصر.
الساعة 11:00 مساء بتوقيت السعودية.
الساعة 11:00 مساء بتوقيت الأردن.
الساعة 11:00 مساء بتوقيت سوريا.
الساعة 11:00 مساء بتوقيت فلسطين.


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