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يلا شوت Gameweek 19: مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر Yalla Goal كورة ستار رابط شغال مباراة ليفربول Mohamed Sa

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 09:35 م
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مشاهدة مباراة ليفربول
مشاهدة مباراة ليفربول
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في واحدة من أقوي مباريات الدوري الإنجليزي، يلتقي فريقي ليفربول وليستر سيتي ، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي.


وكانت مباراة الدور الأول التي أقيمت في أكتوبر الماضي بملعب "أنفيلد" ضمن الجولة الثامنة، انتهت بفوز الريدز

بهدفين مقابل هدف.

 
ويعود ليفربول لمنافسات الدوري الإنجليزي بروح معنوية مرتفعة بعد التتويج بطلًا لكأس العالم للأندية للمرة الأولى عقب الفوز على فلامنجو البرازيلي بهدف في المباراة النهائية.

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي بالدوري الإنجليزي

تقام مباراة ليفربول وليستر سيتي في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وليستر سيتي بالدوري الإنجليزي

تنقل مباراة ليستر سيتي وليفربول على قناة بي أن سبورت المالك الحصري لبطولة الدوري الإنجليزي.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة ليستر سيتي



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