وزير الاتصالات عن الإنترنت ببورسعيد: "مفيش حاجة اسمها السيستم واقع"



وأشار "طلعت"، خلال حواره ببرنامج "مش بالكلام" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الخميس، إلى أن الخدمات الحكومية هو أحد روافد مشروع مصر الرقمية، بحيث يكون حصول المواطن على الخدمات الحكومية أمر سهل ويسير، منوها بأنه لا يشترط أن يجيد المواطن التعامل مع التكنولوجيا حتى يحصل على الخدمة، حيث يمكن أن يحصل على الخدمة من خلال مكاتب البريد، ومركز الخدمات.



وعن التطور الذي تشهده محافظة بورسعيد، عقب وزير الاتصالات، "هنشوف حاجات كتيرة في بورسعيد.. 150 خدمة رقمية"، منوها بأنهم يعتمدون على شبكة من الألياف الضوئية في بورسعيد، معلقا: "مفيش حاجة اسمها السيستم واقع".



قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن مصر الرقمية مشروع ضخم عملاق، لا يقتصر على وزارة واحدة، بل مشروع تتضافر فيه جهود الدولة بأكملها لتحقيقه، موضحا أن قوام المشروع الأساسي هو الإنسان المصري المتعلم.