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السبت.. أفلام من اليونان بنادي سينما الأطفال بالهناجر

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 09:36 م
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بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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يعرض نادي سينما الأطفال الذي يقيمه المركز القومى للسينما برئاسة الدكتورة "سعاد شوقي" كل من فيلم "35x50" إخراج "سبايروس رازيداكيس" وفيلم الرحلة إخراج "صوفيا لانديني" و"جريتزوس باناجيوتيس" و"تساكليس جورج".

 

تقام فعاليات النادي تحت إشراف ياسمين محمد يوم السبت القادم الموافق ٢٨ ديسمبر في تمام الثانية عشر ظهرا بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

 

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة تديرها الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي لمناقشة الأفلام التى تم عرضها مع الجمهور.

 

يذكر أن نادي سينما الأطفال يقيمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة فتحي عبد الوهاب السبت الرابع من كل شهر.

 


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