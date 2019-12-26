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cool كورة bein sport مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي kora live بث مباشر مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي liverpool يوتيوب

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 09:28 م
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بوابة الفجر
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لقاء بعنوان صراع القمة في البريمير ليج حيث نتابع معا مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب بين كينج باور معقل الثعالب في قمة مثيرة بالبطولة الإنجليزية حيث يستقبل ليستر سيتي نظيره فريق ليفربول في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة الحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبوظبي اليوم الخميس الموافق 26-12-2019 في إطار مباريات الجولة التاسعة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020 عبر يلا شوت بلس .

يدخل ليفربول مباراة ليستر وهو منتشي تتويجه بمونديال الأندية بعدما تغلب على فلامنجو البرازيلي في المباراة النهائية بهدف نظيف ليحقق اللقب لأول مرة في تاريخه مشاهدة مباراة ليفربول اليوم ويسعى الريدز لمواصلة التربع على قمة البريميرليج حيث يتصدر الفريق المسابقة برصيد 49 نقطة وبفارق 10 نقاط عن ليستر الوصيف ويعتمد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على قدرات كل من محمد صلاح ساديو ماني وشاكيرا فيرمينو لتحقيق الفوز والتقدم خطوة جديدة نحو حسم لقب الدوري الإنجليزي والغائب عن الريدز منذ 3 عقود.

ليستر سيتي وصيف البريمير ليج يخوض مواجهة الليلة وهو يسعى لتحقيق الانتصار وتعويض هزيمته أمام مانشستر سيتي في الجولة الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدف حيث يتواجد حاليا الثعالب في المركز الثاني برصيد 39 نقطة ويفصله 10 نقاط عن ليفربول المتصدر لذا يسعى لتقليص الفارق وتحقيق فوز هام الليلة على ملعبه ووسط جماهيره مشاهدة مباراة ليستر سيتي اليوم ويعول رودجرز مدرب ليستر على قدرات نجمه الأول جيمي فاردي هداف البطولة الإنجليزية حتى الآن بعد مرور 18 جولة حيث أحرز 17 هدفا.

ونقدم لكم هنا المعلومات الكامله عن موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة حيث تقوم قناة بي ان سبورت اتش دي 2 ويتولى مهمة التعليق على مباراة ليفربول وليستر سيتي المعلق التونسي رؤوف خليف وهو من المعلقين المتميزين ويفتقد ليفربول في مباراة الليلة لكل من تشامبرلين و فابينيو وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين قد انتهت بفوز ليفربول بهدفين مقابل هدف على ملعب أنفيلد.

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