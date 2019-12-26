أماني القصاص: "ربنا أعطى النوبيين كل الجمال"





وأضافت: "شكرا لكل كلمة طيبة اتكتبت عن البرنامج في الصحافة أو على السوشيال ميديا من أساتذتي في الإعلام وفي الحياة وده كان أكبر بكتير من أحلامي فشكرا".



وتابعت "القصاص"، خلال حلقة برنامجها، مساء اليوم الخميس، أن الشكر الأهم لكل من اهتم وشاهد وقال تعليقا إيجابيا يُشجعنا أو سلبي نتعلم منه ونبني عليه خلال الفترة المقبلة.



وعن النوبة قالت: "أهل النوبة أهل الحضارة وربنا وزع الغني والفقر وأعطى النوبين كل الجمال والسحر والخير ورغم تغير الحال والترحال لسه النوبيين عايشين جوه الفن اللي داخل في شكل بيوتهم وفي ثقافتهم وفي فنونهم وفي طريقة حياتهم الراقية الهادية على شط نيل أسوان مباشرة بدون تكنولوجيا بدون تطرف بدون عمارات خانقة ولا ناس عصبية من كتر الضغوط، مجرد عمل بسيط وحياة اجتماعية ممتعة ونوم هادي في بيوت بالنسبة لأهل المال والأعمال حلم".



قالت الإعلامية أماني القصاص، مقدمة برنامج "لدينا حكايات أخرى"، المذاع عبر فضائية "النهار"، إنها مُمتنة بشكل كبير لكل من ساهم في ظهور البرنامج بالشكل الذي لاقى قبولا جماهيريا كبيرا في أولى حلقاته، وعلى رأسهم قناة "النهار" والدعم الكبير الذي قدمته للبرنامج "رغم أنه مش برنامج إعلاني أو بيدمج بأي شكل بين الإعلام والإعلان"، فضلا عن أنها ممتنة لكل الصحفيين الذين أشادوا بالبرنامج والمحتوى الذي يتم تقديمه، فضلا عن الجمهور الذي عبر عن كل امتنانه وإعجابه بمحتوى البرنامج.