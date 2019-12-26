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إنجي علي تحتفل بعيد ميلاد غادة عادل في برنامجها اسرار النجوم

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 09:50 م
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بوابة الفجر
أماني سلام
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شاركت الإعلامية إنجي علي، جمهورها بصورة من حلقة برنامجها اليوم مع الفنانة غادة عادل، الذي كانت تحتفل أمس بعيد ميلادها ال 45.


واحتفل إنجي علي، بعيد ميلاد غادة عادل، في برنامجها من خلال تورته خاصة لها توضع عليها عدة صور لها، مع إهداء لها باقة من الورد.





وتجمع غادة عادل، وإنجي على علاقة صداقة قوية، حيث انهم دائما يشاركون صور لبعض عبر حساباتهم الشخصية.




ويذكر أن غادة عادل تشارك علي ربيع بطولة فيلم "الخطة العامية" من إخراج معتز التوني، وتأليف كل من أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، ويشارك في بطولته محمد عبد الرحمن وعمرو عبد الجليل
إنجي علي تحتفل بعيد ميلاد غادة عادل في برنامجها اسرار النجوم
إنجي علي تحتفل بعيد ميلاد غادة عادل في برنامجها اسرار النجوم
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عيد ميلاد غادة عادل آلف

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