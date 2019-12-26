عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

كورة لايف bein sport بث مباشر ليفربول وليستر سيتي اونلاين مشاهدة مباراة ليفربول تابع لايفliverpool يلا شوت ليفربول مجانا

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 09:23 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
يلتقي فريقي ليفربول وليستر سيتي ضمن الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز 2020، الريدز بعد الحصول علي بطولة جديدة في فترته التي تعد الأقوي منذ سنوات عديدة، يعود إلي البطولة المحلية من جديد من أجل مقارعة المنافس الأقوي والشرس نادي ليستر سيتي، من أجل إحراز ثلاث نقاط هامة وستكون فاصلة في ما إذا سيكون الفريق لديه الإستمرارية من أجل التصدر حتي لا يأتي السيتي من بعيد منذ الموسم الماضي، بينما سيكون لدي الثعالب الفرصة من أجل تعويض ما حدث في اللقاء الماضي والخسارة من جانب السيتي بثلاثية، فهل ينجح رفاق فاردي في إذاقة ليفربول طعم الخسارة للمرة الأولي في البطولة، أم لدي رفاق محمد صلاح وماني الكلمة الأقوي.


تنطلق المواجهة بين فريقي ليفربول وليستر سيتي في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 22:00 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي إن سبورت 2 بتعليق المعلق رؤوف خليف..

ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي مباشر في لقاء اليوم الخميس 26 / ديسمبر / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.


مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي مباشر
ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي ليفربول وليستر سيتي مباشر، علي موقعكم الرياضي المفضل جول العرب، وسيتم تحديث الفيديو في حالة التوقف، وأذا وجهتك مشكلة لا تتردد في كتابة تعليق أسفل المقال وسيتم الرد فوراً.

Advertisements

أخبار تهمك

أقوى تصريحات السيسي عن سد النهضة: مش بنفاجئكم ولا نخوفكم

منذ حوالي 17 ساعة

تطورات جديدة في صفقة الأهلي ونجم الإسماعيلي

منذ حوالي 13 ساعة

بسبب مرتضي منصور.. الزمالك مهدد بفقدان 3 نقاط

منذ حوالي 5 ساعات

موعد مباراة الزمالك وزيسكو| مواعيد مباريات الزمالك

منذ ساعتين و 5 دقيقة

«يلا شوت» LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر yalla shoot كورة جول رابط ماتش ليفربول Premier League

منذ ساعة

حل الزمالك الأخير للتعاقد مع كريم العراقي

منذ حوالي 6 ساعات

مهاجم برشلونة يتلقى عرضاً مفاجئاً للرحيل

منذ ساعة و 16 دقيقة

مفاجأة.. صدمة لنجم منتخب مصر بعد عرضه على نادي ميلان

منذ يوم

موجة طقس سيىء تضرب مصر خلال أيام.. وأمطار غدا

منذ حوالي 7 ساعات

بعد إغراءات الزمالك.. الأهلي يحصن نجم الفريق بهذا القرار

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يضم نجم تونس

منذ أقل من ساعتين

«بث مباشر» NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر Premier League كورة جول ONLINE رابط ماتش ليفربول LIV

منذ نصف ساعة

صالح جمعة يضع شرطاً للرحيل عن الأهلي في يناير

منذ يوم

بث مباشر ليفربول| Premier League - Liverpool VS Leicester City - Live Match

منذ 39 دقيقة

بعد ضم كهربا.. الأهلي يقترب من التعاقد مع نجم منتخب مصر

منذ أقل من ساعتين

Boxing Day| بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي تغطية مباشرة| Leicester City vs Liverpool: Premier League live TV

منذ أقل من نصف ساعة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:42 م

مفاجأة.. صدمة لنجم منتخب مصر بعد عرضه على نادي ميلان

بعد ضم كهربا.. الأهلي يقترب من التعاقد مع نجم منتخب مصر

08:07 م

أقوى تصريحات السيسي عن سد النهضة: مش بنفاجئكم ولا نخوفكم

04:54 ص

«يلا شوت» LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر yalla shoot كورة جول رابط ماتش ليفربول Premier League

08:54 م

موعد مباراة الزمالك وزيسكو| مواعيد مباريات الزمالك

07:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status